K. Konfederatave, Gjermania e Kili kërkojnë trofeun e parë

Gjermania apo Kili, Kupa e Konfederatave do të mësojë këtë të Dielë skuadrën fituese të edicionit të saj të 10-të. Die Manschaft apo La Roja e sigurtë është se ciladoqoftë përfaqësuesja që do të triumfojë në Shën Petersburg do ta fitojë për herë të parë këtë kompeticion.Favorite është Gjermania por nuk duhet harruar që për të ardhur deri këtu skuadra e Juan Antonio Pizzit eliminoi, Portugalinë kampione të Europës, ndërsa formacioni i Joachim Loew nuk ka shkuar në Rusi me skuadrën që u shpall kampione Bote 3 vite më parë, por me një ekip të ri dhe me shumë ndryshime brenda. Në fazën e grupeve, Gjermania dhe Kili barazuan 1-1 mes tyre por kombëtarja e pancerave ja doli ta linte pas përfaqësuesen amerikano-jugore në sajë të goleavarazhit më të mirë. Këtë të Dielë në fushë do të jenë ata që shikohen si e ardhmja e Gjermanisë, përballë Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Claudio Bravos me shokë. Në një ndeshje të tillë mes dy përfaqësueseve kaq e rëndësishme e sigurtë është që spektakli nuk do të mungojë. Joachim Loeë trajneri i Gjermanisë është i sigurtë se Gjermania do të dijë të shfrytëzojë momentin pozitiv.

“Atmosfera në skuadër është shumë e mirë. Edhe pse kemi në përbërje një ekip të ri në moshë, ndaj Meksikës treguam se mund të fitojmë ndaj cdo kundërshtari. Në fazën e grupeve Kili na vendosi në vështirësi dhe në atë sfidë ne u kënaqëm me një barazim por tashmë duam fitoren sepse barazimi nuk na mjafton. Duhet të bëjmë një paraqitje më të mirë se ajo e ndeshjes së parë nëse realisht dëshirojmë të fitojmë ndaj tyre”.

Optimzmi për një triumf të mundshëm në finalen e Kupës së Konfederatave, është i madh edhe në kampin kilian me trajnerin Juan Antonio Pizzi që nuk fshihet kur deklaron se La Roja nuk e ka frikë Gjermaninë.

“Ne ndiejmë përgjegjësi maskimale për ta fituar këtë kompeticion në një farë mënyre, triumfi në finale është si një detyrim për ne. Nuk mund të them të njëjtën gjë për Gjermaninë, kështu që si trajner i Kilit më duhet ti motivoj lojtarët e mi të japin më të mirën e tyre dhe ta fitojmë këtë sfidë. Ne duhet të tregojmë se i kemi të gjitha mundësitë për të mposhtur Gjermaninë dhe me forcë duhet ta fitojmë këtë trofe”.