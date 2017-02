K. Pare, Dinamo mposht Apoloninë

Dinamo bën surprizën duke mposhtur 3-1 Apoloninë në takimin që celi javën e 15 të grupit B në Kategorinë e Parë. Pas një pjesë të parë më të mirë për skuadrën fierake, me Apoloninë që gjithsesi nuk arriti të shënonte në rastet e krijuara me Uzunin dhe Krasniqin, rezultati u zhbllokua në fraksionin e dytë. Pas 60 minutave lojë, Ejoh kaloi Dinamon në avantazh me nigeranin që përparoi në zonë ku gjeti hapësirën e duhur për të ndëshkuar portierin Cako. Menjëherë më pas dinamovitët rrezikuan sërish me Gërxhon që avancoi por këtë herë Cako i parapriu në kohë. Vendasit arritën të risillnin ekulibrin në minutën e 67 me Krasniqin që barazoi shifrat me një goditje të bukur nga distanca që nuk i la shpëtim portierit dinamovit. Në të 69 Apolonia ishte madje pranë përmbysjes por Broshka nuk coi topin aty ku duhet me kokë në shtyllën e dytë.

Ndeshja mori drejtim në minutën e 75 kur Ejoh doli i vetëm me portierin, që arriti të kthejë topin, ndërsa Broshka shpëtoi portën në tentativën e mëpasshme, por gjyqtari sinjalizoi një 11-metërsh për Apoloninë dhe karton të kuq për Cakon që u ndëshkua për gjestin antisportiv ndaj nigerianit. Nga pika e bardhë Gërxhoi shënoi golin e avantazhit për Dinamon duke mposhtur portierin e dytë Harizaj, dhe blutë e kryqeytetit kishin kohë për tju gëzuar edhe një goli fantastik të Enkel Alikajt që vulosi shifrat në 3-1 për Dinamon. Falë kësaj fitoreje skuadra e Igli Allmucës ngjitet në kuotën e 17 pikëve në grupin B, po aq sa Pogradeci i vendit të 6 ndërsa Apolonia mbetet në vendin e 4-ët me 19 pikë.