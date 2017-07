Kalendari, fillimi i vone penalizon Skënderbeu-Partizani

Starton në një të shtunë në 9 shtatorit, vështirë të gjesh një kampionat që fillon kaq vonë në Europë, dhe një fillim i tillë nuk mund të kalonte pa pasoja edhe për ecurinë e kampionatit. Nëse i hedh një sy kalendarit të plotë të publikuar nga Federata Shqiptare e Futbollit është e lehtë të konstatosh se Kategoria Superiore 2017-2018 do të ketë gjithsej 5 turne ndërjavore. Muaji më sfilitës për sa i përket kalendarit do të jetë dhjetori me plot 5 javë që do të zhvillohen brenda të njëjtit muaj ndërkohë që edhe 5 turne ndërjavore.

Nuk janë pak po të merret parasysh se në mes sezoni do të jenë edhe takimet e Kupës apo pauzat për ndeshjet e Kombëtareve, por ajo që bie në sy është se mesjava prek edhe një ndër ndeshjet më të shumëpritura të kampionatit. Kështu Skënderbeu – Partizani e javës së 3, do të luhen në mesjavë. Padyshim një detaj i rëndësisë jo të vogël, duke marrë parasysh jo vetëm penalizimin e skuadrave që kanë më pak kohë në dispozicion për të pregatitur një ndër ndeshjet më të forta, përballje rivalësh për titullin por edhe për sa i përket prezencës së publikut.

Padyshim që mesjava nuk është opsioni ideal për prezencën e spektatorëve duke marrë parasysh edhe impenjimet e gjithsecilit që mund të sjellin një numër më të reduktuar tifozësh në shkallët e stadiumeve. Federata vendosi që kampionati të fillonte në shtator duke u bazuar në kërkesën e 7 klubeve që synonin të kishin më tepër kohë për përgatitjet, grup i përbërë kryesisht nga skuadra të ashtuquajtura të vogla, por tanimë fillimin e vonë, do tu duhet ta vuajnë të mëdhatë, pikërisht Skënderbeu dhe Partizani.