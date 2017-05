Kalendari i javës së 35, vecohet Partizani

Përcaktohet axhenda e javës së 35, vendimtare për fatet e sezonit për të 9 skuadrat që luftojnë në 3 frontet, titullin, Europën dhe mbijetesën. Luhet në një orar por jo në të njëjtën ditë, pasi katër prej ndeshjeve do të luhen të shtunën në orën 17.30 kur edhe do të zhvillohen njëkohësisht takimet. Kukësi-Skënderbeu, Flamurtari – Laci, Tirana – Luftëtari dhe Teuta – Vllaznia, takime që do të kristalizojnë idetë mbi verdiktet e kampionatit, ku më kryesori padyshim është ai që do të dalë nga Kukësi-Skënderbeu me skuadrën e Gjokës që nëse fiton shpallet kampione dhe mund të nisë festën. Do të luhet një ditë më pas, në të njëjtën orë Partizani-Korabi, që është ndarë nga pjesa tjetër e ndeshjeve të radhës për faktin e thjeshtë se të dyja skuadrat e kryeqytetit luajnë në të njëjtin stadium, “Selman Stërmasi”, dhe këtë fundjavë kalendari i përcakton si skuadra pritëse. Në bazë të kontratës së hartuar në fillimin e këtij viti, parashikohet qartë se Tirana është skuadra që ka të drejtën të luajë e para në raste të tilla, ndaj dhe Partizanit do ti duhet të shikojë më parë të shtunën se cfarë do të bëjnë rivalët, për të zbritur në fushë më pas ndaj Korabit të rënë nga Kategoria.

Te shtunen

Te dielën