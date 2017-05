Kamza e Lushnja, afat deri në Korrik për licensimet

Kamza dhe Lushnja, dy skuadrat që fituan të drejtën për të luajtur në Kategorinë Superiore gjatë sezonit të ardhshëm janë në situatë alarmante, përsa i takon licensimit të stadiumeve. Pas inspektimeve është vërejtur se problematikat janë gjithëpërfshirëse. Nga kushtet e papranueshme të fushave të lojës, për të vazhduar me problemet në tribuna, rrethimin e stadiumeve apo edhe me atë të ambienteve të brendshme në zonën teknike.

Prej javës së kaluar, përfaqësues të Sektorit të Linecsimeve, Sektorit të Garave dhe Sektorit të Projekteve në Federatën Shqiptare të Futbollit kanë zhvilluar takime me zyrtarë të klubit dhe të Bashkisë së Lushnjes, për të përcaktuar detyrat që duhen realizuar për t’u pajisur me licensim. E njëjta gjë ndodhi edhe me drejtuesit e klubit dhe zyrtarët e lart të Bashkisë së Kamzës. Për ti ndihmuar dy skuadrat e rikthyera në elitën e futbollit, Federata u ka propozuar që të marrë përsipër rikonstruktimin e plotë të fushave të dy stadiumeve, ndërsa klubet dhe Bashkitë përkatëse duhet të kujdesen për çështjen e rrethimit të impianteve, ambientet e brendshme dhe tribunat.

Afati maksimal kur klubet e Lushnjes dhe Kamzës duhet t’i plotësojnë kushtet e licensimit për të luajtur në Kategorinë Superiore është mesi i Korrikut, duke qenë se në fund të këtij muaji do të hidhet edhe shorti për aktivitetet kombëtare, që janë kampionati dhe kupa. Deri në atë periudhë, klubet që nuk plotësojnë kriteret e licensimeve, duhet të dorëzojnë detyrimisht deri në mesin e muajit Korrik kontrata me stadiume të tjera ku do t’i zhvillojnë ndeshjet.