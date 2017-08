Kamza firmos me Fustar, synon Tskhadadze

Kamza godet sërish me një emër të njohur për futbollin shqiptart. Është Ivan Fustar pë rforcimi më i fundit në klubin e ngjitur kë të vit në Kategorinë Superiore. Qendërmbrojtësi kroat i cili në pjesën e parë të sezonit 2015-2016 ka luajtur 13 ndeshje në kampionat me Flamurtarin, duke shënuar madje edhe dy gola, ka firmosur kontratën që e lidh për edicionin e ardhshëm me Kamzën ku pritet të jetë një element kyc për sa i përket repartit të mbrojtjes. Fustar i cili vjen nga aventura në kampionatin kroat me RNK e Splitit, është një element që e njeh kampionatin shqiptar, cka i përshtatet projektit të trajnerit Ndreu i cili kërkon një skuadër menjëherë kompetitive për ta nisur që nga fillimi mirë kampionatin.

Fustar vjen te Kamza vetëm një ditë pas firmave me Argjend Mustafën dhe Mërgim Nezirin, ndërsa në ditët e kaluara me skuadrën u bashkua dhe Masato Fukui, Arrabal, Zefi, Halili, dhe Idrizaj. Klubi i drejtuar nga Presidenti Naim Qarri dhe që gëzon edhe mbështetjen e Bashkisë së Kamzës dhe kryetarit Xhelal Mziu mbetet ndërkohë në tratativa intensive me të tjerë lojtarë ku për sa i përket sulmit në shënjestër janë Sebino Plaku dhe një tjetër ish i Flamurtarit, sulmuesi i Kombëtares Gjeorgjiane Bachana Tskhadadze.