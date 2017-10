Kamza shtang Luftëtarin, vjen fitorja e parë

Për Luftëtarin triumfi në takimet e luajtura brënda në shtëpi vazhdon të mbetet një mision i pamundur me Kamzën që arriti ti surprizontë zotët e shtëpisë duke i mposhtur ata me rezultatin 2-1. Një transfertë delikatë per ekipin e drejtuar nga Ramdan Ndreu me fundin që ishte i lumtur për ta. 90 m

Ndeshja nis menjëherë në mënyrë të vrullshme, me Luftëtarin që tenton të kalojë në epërsi në min e dytë, por tentativa e Devi Bregut përfundon mbi travers. Kamza kishte ardhur me ide të qarta, teksa në min e 15 krosimi i Mumajezit nga krahu i djathte gjen sulmuesin Racic që arrin ta ndalë topin në fundin e rrjetës. Momenti i festimit nuk zgjat shumë për miqtë. Në min e 32, Fustar ndëshkohet me karton të kuq, pas përplasjes me shokun e tij të skuadrës. Inferioriteti numerik i Kamzës favorizon bluzinjtë që rrisin volumin e lojës në kërkim të goli. Në të 37 Bregu tenton nga distanca, por topi grushtohet nga ana e poriterit Halilaj. Në min e 41, Kamza kundërpërgjigjet me Demir Imerin me Mirakën që është pozicional.

Vëndasit nuk pajtohen kurrsesi me rezultatin dhe tentativat nuk rreshtin nga ana e bluzinjve. Aktiv gjatë gjithë kohës Devi Bregu i luftëtarit humbet një rastë të pastër. Shamang portierin Halilaj, porta e boshatisur me topin që shkon jashtë.

Fraksioni i dytë i lojës sheh sërish skuadrën gjirokastrite më kërkues. Në të 62 një dalje jo e mirë e poriterit të Kamzës, Halilaj parrabël nga ana e Abazaj topi ndalet në travers dhe më pas është Bregu ai që rihap sfidën. Pavarësisht se ekipi i Ndreut ndodhej në inferioritet numerik, një gjë e tillë nuk u vu re në fushën e blertë. Të vendosur për të mos dalë pa pikë nga ky takim. Kur gjithcka dukej se po shkonte drej fundit dhe skuadrat do të ndaheshin me nga një pikë, gjesti anti-sportiv i portierit Miraka i kushton shumë Luftëtarit. Gjyqtari Sino ndëshkon me karton të kuq gardianin dhe akordon 11-metërsh për Kamzën. Në portë shkon Behar Ramadani pasi ishin kryer të tre zëvendësimet dhe Racic që tregohet i saktë nga pika e bardhë e penalltisë duke shënuar dhe të dytin gol personal në këtë ndeshje. Për Kamzën vinë tre pikët e para në kampionat përballë një kundërshtari të vështirë, ndërkohë që Luftëtari ende nuk e ka provuar shijen suksesit përballë publikut të tij.