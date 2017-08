Kamza, vjen edhe Argjend Mustafa

Argjend Mustafa është zyrtarisht futbollisti më i ri i Kamzës duke u bërë kështu blerja e 6 e skuadrës kryeqytetase në këtë merkato. Mesfushori 24-vjecar nga Vushtria ka firmosur një kontratë që do ta lidhë për 2 vitet e ardhshme me skuadrën që drejtohet nga Ramadan Ndreu. Në pritje të emrave të tjerë si sulmuesi gjeorgjian Bachana Tskhadadze apo edhe mbrojtësit kroat Ivan Fustar, të cilët e njohin Kategorinë Superiore pasi kanë qenë pjesë e Flamurtarit në të kaluarën, Kamza ka zyrtarizuar afrimin e Argjend Mustafës.

24-vjecari është pjesë e kampionatit shqiptar që prej vitit 2012. Pasi luajti për 2 sezone te Besa e Kavajës ai u transferua te Partizani në 2014-tën por te të Kuqtë gjeti pak hapësira dhe në Janar të 2015-tës vendosi të kalonte te Laci. Në një sezon e gjysmë me kurbinasit Mustafa tregoi të gjithë potencialin e tij duke u shndërruar në një nga lojtarët më të rëndësishëm të Lacit. Me bardhezinjtë ai fitoi trofeun e Kupës së Shqipërisë që në sezonin e tij të parë ndërsa në kampionat numëron 46 paraqitje dhe 4 gola të realizuar. Në sezonin e fundit Mustafa ishte pjesë e Tiranës por për arsye dëmtimi nuk luajti asnjë ndeshje me bardheblutë në kampionat ndërsa tashmë ai është gati për aventurën e re te Kamza. Klubi kryeqytetas kërkon të ndërtojë një skuadër të fortë që të mos e diskutojë mbijetesën në elitën e futbollit shqiptar. Pas portierit Argent Halili, mbrojtësit Hektor Idrizi, mesfushorëve Alfred Zefi e Bruno Arrabal e sulmuesit Masato Fukui, Kamza ka zyrtarizuar edhe Mustafën ndërsa është në pritje të goditjeve të tjerë. Objektivi kryesor për sulmin është Sebino Plaku ndërkohë që për mesfushën një opsion tjetër është edhe Argjend Malaj.