Kategoria e Parë, formula e re gati për “testim”

Ndërkohë që vëmendja më e madhe është përqëndruar në Kategorinë Superiore që këtë sezon po luan një nga aktet më interesante të viteve të fundit, futbolli mbetet i luftuar edhe në Kategorinë e Parë. Pushimet dimërore janë oksigjen i pastër për skuadrat pjesëmarrëse që kërkojnë kohë për të analizuar pjesën e parë të sezonit dhe duhet të bëjnë llogaritë më laps e letër për pjesën e dytë dhe finalen e një sezoni të gjatë dhe të luftuar. Vëmendja më e madhe padyshim shkon për ekipet që do të sigurojnë biletën për në Kategorinë Superiore. Në të dyja grupet ajo që vihet re është shkëputja e dukshme e dy skuadrave kryesuese, çka të bën të kuptosh se Lushnja dhe Kamza e kanë prerë biletën për kualifikimin mes më të mirëve, por formula e re e propozuar nga Federata për këtë sezon e intrigon më shumë garën.

Kategoria e Parë rikthehet në fillim të Shkurtit dhe fillimisht do të konsumojë edhe 5 javë për xhiron e dytë sezonale, por ndryshe nga vitet e shkuara, faza e tretë ka shumë risi. Çdo grup do të ndahet nga 5 skuadrat e para që do të luajnë me njëra-tjetrën për titullin kampion dhe 5 skuadrat e dyta që do të duelojnë për mbijetesën. Një formulë deri diku e ngjashme me kampionatin belg. Në këtë mënyrë, pas dy fazave të para pikët e të gjitha skuadrave do të përgjysmohen dhe në bazë të këtij klasifikimi do të ndahen edhe grupet play off dhe play out. Kjo formulë do të funksionojë e veçantë për Grupin A dhe Grupin B dhe vetëm dy skuadrat e para të çdo grupi do të sigurojnë ngjitjen në Kategorinë Superiore.

Fakti që pikët do të përgjysmohen e bën edhe më të rivalizuar luftën pasi si Kamza ashtu edhe Lushnja do ta shikojnë veten me një diferencë të vogël me ndjekësit, gjithmonë nëse vazhdojnë rrugëtimin si të parat e grupeve. Gjithsesi, në letër ekipi i Bledar Devollit mbetet favorit në grupin e ashtuquajtur të veriut pasi është klubi që po punon më mirë në merkaton e dimrit, duke afruar emra me peshë që mund të bëjnë diferencën edhe në pjesën e mbetur të sezonit. E njëjta situatë paraqitet edhe ne grupin e jugut ku Lushnja duket se rival të vetëm do të ketë Bylisin që e ndjek me vetëm 6 pikë më pak.