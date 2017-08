Kategoria e Parë zbardh të Hënën kalendarin

Kategoria e Parë zbardh të Hënën e ardhshme axhendën për sezonin futbollistik 2017-2018. Në ditën e parë të javës tretë në zyrat e Federatës Shqiptare do të hidhet shorti për sezonin e ri. Kështu 20 skuadrat pjesëmarrëse në grupet A dhe B do të mësojnë rrugëtimin e tyre. Vonesat në hedhjen e shortit kanë ndodhur për shkak se disa prej klubeve të kësaj kategorie nuk plotësonin kriteret e licensimit. Por tashmë që gjithcka është gati do të mësohet edhe kalendari i sezonit të ri. Skema është e njëjtë me atë të vitit të kaluar dhe rivaliteti për tu ngjitur në elitën e futbollit shqiptar do të jetë shumë i madh ashtu si lufta për të qëndruar në Kategorinë e Parë.

20 skuadrat do të jenë të ndara në dy grupe me nga 10 skuadra ku e para e cdo grupi siguron ngjiten në Kategorinë Superiore, vendi i fundit rrëzohet nga kategoria ndërsa dy ekipet që do të renditen të 9-tat do të luajnë sfida play-outi për të siguruar qëndrimin me skuadra nga Kategoria e 2-të. Risia në këtë sezon të Kategorisë së Parë është padikutim Tirana që është vendosur në grupin B. Skuadra më e titulluar në vend do të luajë për herë të parë në një kategori inferiore me një objektiv të vetëm rikthimin e menjëhershëm në elitë. Pas 2 fazave të para ku cdo ekip do të luajë në total 18 ndeshje, 5 skuadrat e para të cdo grupi do të sfidojnë njëra tjetrën me sistem vajtje-ardhje për të luftuar për vendet e para ndërsa 5 të dytat e cdo grupi do të luajnë kundër njëra-tjetrës për të siguruar qëndrimin në Kategorinë e Parë.