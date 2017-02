Kina dhe Anglia, superfuqi në merkaton e dimrit

Me mbylljen e merkatos dimërore tashmë mund të bëhen edhe llogaritë përfundimtare të shpenzimeve që skuadrat kanë bërë në dritaren e mesit të sezonit ku padyshim surpriza është Kina që ka arritur të parakalojë edhe disa nga tregjet më të rëndësishme europiane por jo Premier League. Shpenzimet marramendëse nga Lindja e Largët për arrijnë kufirin e 219 milionë Eurove, ndërsa në Angli vazhdojnë të shpenzojnë shumë të mëdha sepse Premier League rikthehet në krye me plot 232 milionë. Gjithsesi, nëse do të bëhet një krahasim me merkaton dimërore të vitit 2016, kinezët janë treguar dis më dorështrënguar pasi një vit më parë derdhën 345 milionë, duke zbritur në vendin e dytë Anglinë. Por nëse Kina tashmë është një realitet, surpriza e vërtetë vjen nga Ligue 1 që ka shpërthyer në blerje të shtrenjta me 151 milionë Euro të shpenzuara., e ndjekur nga Bundesliga me 99 milionë, ndërsa Serie A mbyll klasifikimin me 96 milionë. Në dhjetëshen e parë të lojtarëve më të shtrenjtë, kryeson Ocsar me 60 milionë, i ndjekur nga Draxler 40 milionë dhe Gabriel Jesus i cili u zhvendos te Manchester City për 32 milionë Euro. Por nëse e ka bërë Kina transferimin më të kripur, është Ligue 1 që kryeson me Paris Saint Germain në klasifikimin e klubeve që kanë shpenzuar më shumë. Parizienët nxorrën nga arka e tyre 70 milionë të ndjekur nga Shanghai SIPG me 3 milionë më pak dhe Tianjin Quanjian me 48.5 milionë Euro. Ka nga ata që shpenzojnë por ka edhe nga ata që arkëtojnë. Kështu, Chelsea ka përfituar nga merkatoja e dimrit plot 66.9 milionë Euro të ardhura, por nuk mbetet pas as Benfica që shitjet e shtrenjta i ka kthyer në një traditë dhe Ëolfsburgu që arkëtoi jo pak nga largimi i Draxler.