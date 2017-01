Koeman pasuesi i Enriques te Barcelona?

Do të qëndrojë apo jo Luis Enrique te Barcelona? Fakti që trajneri asturian nuk po rinovon kontratën me drejtuesit katalanas të bën të mendosh, që ndoshta ky mund të jetë sezoni i fundit i Luchos në krye të Barcës. Mediat kanë nisur të aludojnë, madje së fundmi kanë dalë zëra se mund të jetë Ronald Koeman zëvendësuesi i Luis Enriques te Barcelona. Holandezi, i cili ka një të shkuar si futbollist te Barcelona, pasi ka luajtur për disa sezone me skuadrën blaugrana, aktualisht është në drejtimin e Evertonit dhe po bën mirë me skuadrën nga Liverpooli.

Media të ndryshme shkruajnë se në ditët e fundit ka patur disa kontakte mes drejtuesve të klubit katalanas dhe trajnerit holandez, ku është diskuatuar mbi mundësitë që ka Koeman për t’u ulur në stolin e Barcës. Koeman edhe pse luante si mbrojtës ose mesfushor shkatërrues ka arritur të realizojë plot 193 gola me Barcelonën, madje me finalizimin e tij ndaj Sampdorias në 1992-tin holandezi i hapi rrugën suksesit të parë të Barcelonës në Ligën e Kampioneve. Koeman e njeh mirë ambientin blaugrana dhe falë eksperiencës që ka fituar në drejtimin e Southamptonit dhe Evertonit mund të jetë një pasues i denjë për Luis Enriquen, kështu që Josep Maria Bartomeu, presidenti i Barcës ka nisur të mendojë seriozisht për holandezin.