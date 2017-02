Kombëtarja e 17-vjeçarëve grumbullim në Durrës

Përfaqësuesja shqiptare e 17-vjeçarëve do të nisë punën, në prag të kualifikueseve të Europianit për këtë grupmoshë. Trajneri Xhemal Mustedanagiç publikoi listën me 22 futbollistë që do të jenë pjesë e grumbullimit 8 ditor që do të zhvillohet në Durrës. Skuadra kuqezi do të nisë stërvitjen këtë të shtunë, më datë 11, deri më 18 Shkurt. Pjesë e Kombëtares janë 12 futbollistë që aktivizohen nëpër liga të ndryshme europiane, ndërsa pjesa tjetër luan në kampionatin shqiptar.

Gjashtë lojtarë militojnë në Itali, me skuadra si Empoli, Siena, Parma e Piacenza. Nga futbollistët që aktivizohen në Greqi, ata janë pjesë e ekipeve si Panathinaikos, Larissa, Panionios apo Aris i Selanikut, ndërsa pjesë e grupit është edhe talenti i Chelsea-t, Aramand Broja. Skuadra e Mustedanagiç do të qëndrojë e grumbulluar në resortin Tropikal në Durrës, ndërsa stafi teknik do të planifikojë edhe disa ndeshje miqësore, për të vlerësuar gjendjen e lojtarëve.

Në kualifikueset e Europianit të 17-vjeçarëve, Kombëtarja shqiptare luan në Grupin 2, ku si kundërshtarë ka Spanjën, Kroacinë dhe Lihtenshtejnin. Turneu do të zhvillohet pikërisht në Shqipëri nga data 19 deri më 25 Tetor.