Kombëtarja stërvitja e dytë në Turqi

Taktika, për të qenë sa më mirë të vendosur në fushë dhe për të evituar gabimet që rrezikojnë të jenë fatale mbetet kryefjala e përgatitjeve të Kombëtares për sfidën në izrael. Me grupin të plotë dhe 23 futbollistë në dispozicion, gjysmën e seancës stërvitore të paradites së të mërkurës, De Biasi u kujdes për detajet në rreshtimin e skuadrës. De Biasi ka qëndruar fare pranë ekipit, duke vëzhguar me kujdes çdo ushtrim.

Përgatitjet vijuan me skuadrën të ndarë në dy grupe, me ushtrime teknike dhe që i shërbejnë orientimit në fushë, me lojtarët që duhej të shënonin, pasi kishin ecur me topin në ajër. E papritur ishte përplasja ndërmjet Sadikut dhe Kukelit në grupin me jelekë jeshilë. Të dy lojtarët në pronësi të Zurichut morën kujdesin mjekësor, ndërsa stërvitja u ndal për disa minuta.

Mavraj dhe Cikalleshi përfituan nga pauza për të futur në aksion edhe kameran e Supersport, që prej ditësh qëndron papushim pranë Kombëtares. Në përgatitjet taktike, De Biasi rreshtoi një ekip në mbrojtje dhe tjetrin në sulm. Përzierja e lojtarëve konfirmon se trajneri ende po studion formën e kuqezinjve, përpara se të përcaktojë formacionin më 11 Qershor. Por, nëse për titullarët ka ende dyshime, stafi e ka të qartë që Shqipëria duhet të sulmojë. Për këtë arsye, stërvitja u përqendrua te mënyra si dilet në sulm, me ushtrime që përfshinin krosime nga krahët dhe për të kalibruar shënjestrën drejt portës. Në Izrael kërkohet të paktën një gol. Edhe kaq mund të shërbejë për të rikthyer edicionin e Kombëtares në binarët e duhur…