Kombëtarja U-19, në gjysmëfinale të Lazio Cup

Kombëtarja U-19 arriti një tjetër fitore në turneun e Lazio Cup. Kuqezinjtë e drejtuar nga Erjon Bogdani regjistruan një tjetër triumf duke mundur 2-1 skuadrën sllovene të Koperit. Vetëm 24 orë më parë, ekipi i 19-vjecarëve të Shqipërisë pati fituar 1-0 dhe me Fiorentinën, ndërsa fitorja me Koperin e kualifikon tashmë në fazën gjysmëfinale.

Në ndeshjen me sllovenët golat për ekipin kuqezi u shënuan nga Pasha në minutën e 25-të dhe Isufi në të 52-tën. Falë këtij suksesi në gjysmëfinale ekipi i drejtuar nga Erjon Bogdani do të gjejë tashmë përballë Sampdorian, me sfidën që do të luhet këtë të shtunë në orën 11:00. Lazio Cup këtë vit po rezulton një përvojë shumë e mirë për ekipin kombëtar të 19-vjecarëve që në muajin mars triumfoi në një tjetër turne atë të “Roma Caput”.