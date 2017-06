Kombëtarja zhvilloi stërvitjen e paradites

Kombëtarja ndez motorët për Luksemburgun dhe mbi të gjitha për Izraelin. Kuqezinjtë ju drejtuan sot paradite për seancën e dytë stërvitore në tokën luksemburgase qytezës së Jungerliste për të zhvilluar seancën e dytë stërvitore pas nisjes së grumbullimit. Duke qenë se dita e parë ju dedikua më tepër ushtrimeve shlodhëse për të sjellë disi në formë futbollistët pas udhëtimeve respektive dhe një fundi impenjativ të sezonit këtë herë Giani De Biasi ka vijuar program më të detajuar me Kombëtaren që nis të ushtrohet me nga dy seanca në ditë ndërsa mbrëmjen e së enjtes ka patur edhe një mbledhje me futbollistët prezentë në hotel Park ku është akomoduar kombëtarja për t’ju bërë të ditur rëndësinë e sfidës me Luksemburgun. Edhe pse është një test miqësore De Biasi ju ka bërë të qartë futbollistëve se kërkon impenjimin maksimal pasi pikërisht në këtë sfidë do të vendosen edhe piketa të rëndësishme për sa i përket ndeshjes zyrtare me Izraelin.

De Biasi bën nxemjen për takimet e radhës ndërsa këtë mëngjes ka vijuar të ketë në dispozicion 19 futbollistë, duke përfshirë edhe portierët, ndërkohë që ende nuk janë bashkuar me grupin, Llullaku, Hyka, Cikalleshi dhe Sadiku. Mbetet në dyshim nëse do të konsiderohet e domosdoshme prezenca e Cikalleshit për ndeshjen me Luksemburgun, duke qenë se në datën 5 kombëtarja do t’i drejtohet Turqisë ku edhe ndodhet sulmuesi që është i impenjuar me skuadrën e tij Akhisar, ndërkohë që e sigurt është se Armando Sadiku do t’i bashkohet grupit para ndeshjes me Luksemburgun, në program të dielën e ardhshme në orën 19:00 me atë shqiptare. Për sa i përket seancës së dytë stërvitore De Biasi që ka preferuar vetëm për 10 minutat e para prezencën e kamerave ka programuar, rreth 15-20 minuta ushtrime shkrythëse nën drejtimin e përgatitësit atletik Alberto Belle , për t’ju dedikuar më pas taktikës ku edhe do të kristalizojë idetë për sa i përket formacionit që do të hedhë në fushë në testin me Luksemburgun.