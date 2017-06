Kombëtarja zhvillon seancën e parë stërvitore

Kombëtarja shqiptare zhvilloi këtë të Enjte seancën e parë stërvitore në prag të ndeshjes miqësore me Luksemburgun dhe asaj me Izraelin për Botërorin Rusi 2018, në program më 11 qershor. Në dispozicion të trajnerit ishin në total 19 futbollistë, ndërsa mungonin Hyka, Llullaku, Cikalleshi dhe Sadiku, me këta të fundit që me shumë gjasa do të bashkohen me ekipin vetëm në Stamboll, pas miqësores me Luksemburgun. I vetmi ndoshta që mund të bashkohet me ekipin në Jungerliste, ku skuadra po zhvillon aktualisht përgatitjet e saj është Sokol Cikalleshi, gjithmonë nëse trajneri do të këmbënguli që ta ketë të gatshëm për miqësoren me Luksemburgun duke qenë se mund të ketë një mungesë sulmuesish për këtë takim. Vetë trajneri megjithatë këtë herë nuk ka preferuar të zhvillojë një konferencë për shtyp për të shpjeguar zgjedhjet e tij, ndërsa drejtori i marrdhënies me shtyp Gerti Carcani ka sqaruar se publikimi i listës nëpërmjet tëitterit të trajnerit ka qenë një zgjedhje e De Biasit.

Carcani ka sqaruar gjithashtu dhe programin e kuqezinjve për ditët në vazhdim deri në ndeshjen me Izraelin.

Seanca e parë stërvitore kryesisht ka patur një ngarkesë të lehtë fizike me ushtrime shtrydhëse dhe argëtuese duke qenë se lojtarët janë ende të rënduar nga një sezon i gjatë. Ndërsa që nga kjo e premte janë parashikuar të zhvillohen dy seanca stërvitore në ditë.