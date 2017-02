KOMITETI EKZEKUTIV: ASAMBLEJA ME 15 MARS

Me 15 mars do te mblidhet Asambleja Vjetore e zakonshme e FSHF-se. Keshtu vendosi Komiteti Ekzekutiv ne mbledhjen e se henes ku ka percaktuar edhe per daten e therritjes se Asambles se Zakonshme. Komiteti ngarkoi Sekretariatin per pergatitjen e gjithe materialeve per te gjithe anetaret ne Asamblene e 15 marsit.

Nderkaq, anetaret e Komitetit kane miratuar edhe Projektin e Zyrave te Reja te FSHF i paraqitur per diskutim dhe aprovim ne Komitet. Ky projekt shume shpejt do te behet publik ne nje kohe qe anetaret e KE-se u njohen teresisht me te, per godinen dhe zyrat e ardheshme te FSHF-se. Keto ishin pikat e rendit te dites se mbledhjes se KE-se.