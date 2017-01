Skënderbeu, rivalitet për një fanellë titullari

Një kontigjent i pasur me shumë lojtarë cilësorë por në fushë mund të zbresin vetëm 11 prej tyre. Miqësorja e fituar në Selman Stërmasi me shifrat 3-1 ndaj kombëtares shqiptare të 21-vjecarëve, konfirmoi se Skënderbeu është i kompletuar në cdo repart me nga dy futbollistë të rëndësishëm për rol. Vështirësia e zgjedhjes tashmë i takon trajnerit Ilir Daja që duhet të gjejë 11-shen më të mirë të mundshme që mund ti japë vazhdimësi skuadrës korcare në kampionat, për të arritur një objektiv të rëndësishëm që është fitimi i titullit të 7-t kampion rradhazi. Rikthimet nga huazimi të Sebino Plakut dhe Bruno Lulaj por edhe afrimi i mesfushorit rumun Cornel Predescu kanë shtuar konkurencën për një fanellë titullari në skuadër. Nga Skënderbeu nuk është larguar asnjë lojtar i rëndësishëm madje edhe sulmuesi nigerian James Adeniyi do të vazhdojë të jetë pjesë e kampionëve deri në përfundim të këtij sezoni.

Përvec kapitenit Orges Shehi që duket se e ka vendin të sigurtë në portë edhe pse Aldo Teqja ish portieri i përfaqësues Shpresa e kërcënon disi, nga mbrojtja në sulm të paktë janë ata lojtarë që mund të konsiderohen titullarë të padiskutueshëm. Kristi Vangjeli dhe Gledi Mici deri diku nuk janë në dyshim dhe parashikohen titullarë nga krahët edhe pse Hektor Idrizaj apo edhe Bruno Lulaj që mund të përshtatet në krah janë gati për tu zënë vendin. Në qëndër të mbrojtjes mund të mbetet jashtë një lojtar me përvojë të madhe si Tefik Osmani pasi Daja deri tani ka projektuar në formacion dyshen Radas-Jashanica. Në repartin e mesit të fushës e gjithë vëmendja shkon te rumuni Predescu i cili shihet si zëvendësuesi ideal i ish kapitenit Bledi Shkëmbi. Në përfundim të sfidës ndaj kombëtares Shpresa, trajneri Daja theksoi se 29-vjecarit i duhet ende kohë për të arritur gjëndjen më të mirë fizike dhe për momentin Predescu nuk kërcënon për një vend në formacion asnjë mes Orelesit, Lilajt dhe Nimagës, por me një gol dhe 1 asist në sfidën e fundit, rumuni tregoi se është një lojtar shumë cilësor i aftë për të ndryshuar fatin e një ndeshjeje.

Për një vend titullari në qëndër të mesfushës luftojnë edhe dy kosovarët, Argjend Mustafa e Argjend Malaj, madje këtë të fundit trajneri Daja e njeh shumë mirë pasi e ka stërvitur te Tirana. Në krahët e sulmit favoritë për një vend në formacionin titullar, mbeten Liridon Latifi dhe nigeriani James, por nëse i pari e ka të sigurtë vendin, nigeriani kërcënohet nga Gavazaj që ka shfaqur një formë shumë të mirë gjatë kësaj periudhe, por edhe nga iraniani i talentuar Reza Karimi pa harruar Fukuin dhe brazilianin Sergio Junior. Në majën e sulmit Hamdi Salihi mbetet titullari i padiskutueshëm, por Sebino Plaku me paraqitjet e fundit ka rritur ndjeshëm kuotat e tij dhe synon ti marrë vendin. Sa shumë emra për një objektiv të vetëm mbrojtjen e titullit. Me këtë grup lojtarësh asgjë nuk është e pamundur për Skënderbeun.