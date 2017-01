Korabi 2017, punë në infrastrukturë e merkato

Korabi është skuadra e fundit e Kategorisë Superiore që ka mbyllur pushimet e fundvitit. Seanca e parë stërvitore për dibranët ka nisur me vrapime nga Kodrat e Liqenit. Përpara startit të punës për 2017, trajneri Gerd Haxhiu ka mbajtur një fjalim të shkurtër përpara ekipit, duke kërkuar përkushtim dhe seriozitet në marëdhëniet me klubin. Nën urdhërat e tij ishte i njëjti ekip, madje me disa mungesa të vogla.

Gert Haxhiu: “Dita e parë sot dhe ju konstatoni këtë, por ne me drejtuesit që nga ndeshja me Flamurtarin kemi menduar për pjesën e dytë të sezonit. Kemi mbyllur parimisht me disa lojtarë. Pastaj janë drejtuesit që do flasin për termat financiare. Ne kemi qënë në konktakt të vazhdueshëm dhe do ndërhyjmë në cdo repart.”

Vlonjati i stolit të Korabit është treguar i rezervuar përsa i përket emrave të merkatos, por Drejtori Sportiv, Fehmi Mëziu është i drejtpërdrejtë, duke publikuar emrat e lojtarëve të kërkuar.

Fehmi Mëziu: “Duhet parë konkretizimi i kontratave apo marëveshjeve. Jemi në biseda me presidentin e Skënderbeut, Ardjan Takaj, pasi kemi nevojë për Hoxhaj, Sergion dhe Malajn.”

Pjesa e dytë e sezonit do të nisë ndryshe për Korabin që pritet të rikthehet në shtëpi, përpara publikut. Ky shihet si një avantazh i madh për debutuesit, të cilët më në fund mund të ndjejnë dhe mbështetjen e tifozëve.

Fehmi Mëziu: “Kemi filluar punimet para festave dhe kemi bërë shumë punë. Kemi mbyllur dhomat, kemi porosit stolat, portat, tribunën. Deri më 14 Janar do të jenë gati. Për momentin ka mbetur vetëm rrethimi. Më datë 18 do të jetë gjithcka gati.”

Gert Haxhiu: “Padiskutim që do jetë ndryshe, gjëja e parë do të jetë fusha, pasi nuk do të shtegtojmë më. Kemi shpresa që me Lacin të luajmë në shtëpi, dhe pastaj mendojmë të kemi disa ndërhyrje.”

Disa prej futbollistëve të Korabit janë lakuar si përforcime nga skuadrat e mëdha të kampionatit. Ky është një tregues se tek debutuesit ekziston potenciali, por që duhet treguar në fushën e lojës për të arritur objektivin që është mbijetesa.

Gert Haxhiu: “Kuptoj interesat personale të lojtarëve, ndërsa edhe ata duhet të kuptojnë interesat e klubit. Mua më vjen mirë që i kemi lojtarë të cilët i kërkojnë ekipet elitare. Ka opsione merkato, shkëmbim lojtarësh, me pagesë dhe nuk pengojmë askënd. Besoj se do të jenë pjesa jonë pasi janë në planet e mia.”

Fehmi Mëziu: “Nëse trajneri e sheh të arsyeshme do ketë largime. Pjesa e mbetur është e rëndësishme për të qëndruar në Superiore.”