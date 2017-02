Korabi bën “detyrat”, pret “ok” për stadiumin

Te Korabi presin ta luajnë në shtëpi ndeshjen e radhës në kampionat. Të detyruar të shtegtojnë sa nga Tirana në Kukës, Elbasan e Peqin për ndeshjet në shtëpi gjatë gjysmës së parë të kampionatit, në kampin dibran shpresojnë të luajnë në stadiumin e Peshkopisë pjesën e mbetyr të sezonit, duke nisur që nga përballja e radhës me Skënderbeun e programuar për këtë fundjavë. Këtë të enjte do të merret vendimi final me inspektorët e Federatës Shqiptare të Futbollit që do të thonë fjalën e fundit , ndërkohë që në klubin dibran pretendojnë se i kanë kryer të gjitha “detyrat e shtëpisë” të lëna nga zyrtarët e federatës pas inspektimit të parë për sa i përket kullave për transmetimin e ndeshjeve, parkingut për mjetet e skuadrave dhe zyrtarëve, dhomën e konferencave dhe të tjera përmirësime në infrastrukturë dhe presin licensimin e stadiumit për ti luajtur aty ndeshjet në shtëpi. Rikthimi përballë tfizoerisë vendase mund të konsiderohet ndërkohë si një faktor mjaft i rëndësishëm për ti dhënë sadopak ngrohtësi shpresave tashmë të vakëta për mbijetesë të skuadrës dibrane që mbyll klasifikimin me vetëm 11 pikë të siguruara në 19 takime.