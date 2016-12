Korabi, e ardhmja vendoset ditët në vazhdim

Fitorja ndaj Flamurtarit në sfidën e fundit të fazës së dytë pritet të jetë një pikënisje për Korabin, që sheh se ka ende shpresë për mbijetesë. Në këtë periudhë festash dhe pushimesh për skuadrën në fushë, drejtuesit i janë futur punës për të projektuar ecurinë në gjysmën e dttë të sezonit. Burime në klub bëjnë të ditur se skaudra arriti objektivin e vendosur nga dy donatorët dibranë që jetojnë në SH.B.A Selim Rusi dhe Naim Agolli, të cilët kishin kërkuar që në përfundim të dy fazave ekipi të kishte minimalisht 10 pikë. Fitorja ndaj Flamurtarit e ngjiti Korabin në kuotën e 11 pikëve dhe tashmë në ditët e ardhshme pritet që futbollistët të marin pagesat financiare.

Gjithashtu mësohet që në duart e trajnerit Gerd Haxhiu do të jetë një listë me disa emra të futbollistëve aktualë, për të rishikuar pozicionin e tyre, e ardhmja e të cilëve do të varet piëkrisht nga vendimi i timonierit, nëse i sheh të nevojshëm për gjysmën e dytë të sezonit. Gjithashtu bëhet e ditur se njëri prej donatorëve, më saktë Naim Agolli do të jetë javën e ardhshme në Shqipëri ku do të diskutojë me administratorin e klubit Fehmi Mziu për të vijuar bashkëpunimin edhe në 18 javët e para. Një tjetër cështje për tu zgjidhur mbetet edhe e ardhmja e disa prej lojtarëve të cilët kërkohen nga skuadrat e tjera të kategorisë superiore. Sebino Plaku, Nderim Nexhipi dhe Ardit Peposhi janë emrat që lakohen nga drejtues të ndryshëm edhe pse momentalisht nuk duekt të ketë asgjë konkrete.