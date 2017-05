Korabi-Flamurtari në “Selman Stermasi”

Ajo që në letër konsiderohet ndoshta ndeshja më e parëndësishme e javës së fundit të këtij kampionati mund të shndërrohet në një telenovelë polemikash që kanë nisur që në orët e para të mëngjesit të së mërkurës. Korabi-Flamurtari e programuar të luhet të shtunën në orën 17.00 është kthyer në një debat në lidhje me stadiumin se ku do të lueht ndeshja. Klubi I Korabit ka paraqitur një kërkesë në fshf ku thuht se ndeshja do zhvillohet në stadiumin “Selman Stërmasi”, kërkesë që është kontestuar nga Flamurtari me anë të një shkrese ku në thelb klubi vlonjat shprehet: nuk mund të luajmë një ndeshje në fushën e Tiranës, kundërshtarit tonë direkte në luftën për qëndrimin nga Kategoria. Nuk bën sens. Federate shqiptare e futbollit nuk e ka marrë parasysh kërkesën e vlonjatëve, duke deklaruar se rregullorja është e qartë. Korabi mund të luajë ku të dëshirojë mjafton që të ketë një marrëveshje me një stadium të licensuar. Flamurtarit I duhen tre pikët në ndeshjen e fundit me Korabin për t’i shpëtuar zyrtarisht rënies nga kategoria.