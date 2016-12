Korabi, nisin punimet në stadiumin e Peshkopisë

Lajm i mirë për tifozët e Korabit vetëm pak ditë para përfundimit të 2016-ës. Në stadiumin “Korabi” të Peshkopisë kanë nisur punimet për rikonstruksionin e këtij impianti që ndeshjet e pjesës së dytë të sezonit debutuesit në Superiore t’i zhvillojnë në shtëpinë e tyre. Janë disa kritere që duhen plotësuar në mënyrë që ky stadium të licencohet për ndeshjet e Kategorisë Superiore. Bëhet fjalë për ndërtimin e të paktën tre shkallëve për akomodimin e tifozëve, tribunën lëvizëse dhe sigurimin e një rrethimi të dyfishtë që lidhte me sigurinë.

Fitorja e fundit me Flamurtarin në Peqin, por edhe barazimet me Tiranën dhe Kukësin kanë rritur optimizin në kampin dibran për qëndrimin në Superiore, por më e rëndësishme në dy fazat e mbetyra është rikthimi në shtëpi, ku mbështetja e zjarrtë e tifozëve vendas do të jetë një armë e fortë për qëndrimin në Superiore. Për shkak të dënimit të dhënë nga organet juridike të FSHF-së dhe mosplotësimit të kushteve të stadiumit, Korabi i ka zhvilluar takimet shtëpiake fillimisht në “Selman Stërmasi”, dhe pas prishjes së marrëveshjes me drejtusit e Tiranës në “Zeqir Ymeri” e në fund në impiantin e Peqinit. Me licencimin e stadiumit të Peshkpisë Korabi beson se do të grumbullojë shumë me tepër pikë në takimet brenda, me objektiv qëndrimin në Kategorinë Superiore.