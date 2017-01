Korabi reagon për Plakun: Lojtari ka kontratë me ne

Sebino Plaku kthehet në mollë sherri mes Korabit dhe Skëndërbeut. Pas lajmit se sulmuesi 31-vjecar ka dalë në stërvitje me kampionët në fuqi, ka reaguar me një qëndrim zyrtar klubi dibran, duke këmbëngulur se lojtari ka kontratë deri në përfundim të sezonit ndaj nuk mund të bëhet pjesë e asnjë ekipi tjetër. Në këtë komunikatë të publikuar në faqen zyrtare, klubi i sapongjitur në elitën e futbollit shqiptar sqaron gjithashtu se po ndjek të gjitha rrugët ligjore për të ruajtur të drejtat sportive mbi lojtarin.

“KF Korabi kërkon të sqarojë opinion sportiv dhe tifozërinë Dibrane sa i përket cështjes se fundit rreth Sabino Plakut. Lojtari në fjalë në fillim të sezonit ka firmosur nje kontratë me Klubin e Futbollit Korabi, e cila përfundon në fund të sezonit. KF Korabi ka të drejtën sportive të lojtarit deri në përfundim të sezonit. Ky reagim vjen pasi lojtari në fjalë sot është paraqitur në stërvitje me ish ekipin e tij Skënderbeun. Drejtori Sportiv i KF Korabit është paraqitur sot në federatën Shqiptare të Futbollit ku ka ankimuar këtë problem, gjithashtu KF Korabi ka vënë në dijeni edhe drejtuesit më të lartë të KF Skënderbeut që lojtari është nën kontratë me Korabin dhe pa marrë lejen dhe miratimin nga klubi ai nuk ka të drejtë të luajë në asnjë ekip tjeter.” – përfundon komunikata e Korabit.

Supersport ndërkohë ka siguruar një kopje të kontratës të cilën e disponon klubi lindor, ku shihet se palët e kanë nënshkruar pak para se të mbyllej merkatoja verore dhe se ajo është e vlefshme nga data 05.09.2016 deri më 31.05.2017. Nëse dy klubet nuk do të arrijnë të gjejnë një zgjidhje për këtë cështje atëherë do të jetë dhoma e Zgjidhjes së Konflikteve në FSHF, ajo që do t’i japë të drejtë njërës prej palëvëe. Sebino Plaku, në pjesën e parë të sezonit ka rezultuar pika me e fortë e skuadrës dibrane në fazën sulmuese gjatë pjesës së parë të sezonit. Ai është aktivizuar në 16 takime, duke realizuar 4 gola, tre prej të cilëve shumë të rëndësishëm, si në fitoren 2-3 me Teutën, barazimin 1-1 me Tiranën dhe në suksesin e fundit 1-0 me Flamurtarin.