Korabi kthehet te fitorja, mposht Flamurtarin

Stadiumi i qytetit të Peqinit i sjell fat Korabit që rikthehet te fitorja në kampionat pas 80 ditësh. Një gol i Sebino Plaku vendosi fatet e sfidës me skuadrën dibrane që mposhti 1-0 Flamurtarin duke regjistruar fitoren e 2-t në këtë sezon të kategorisë Superiore.Ky ishte sukses i parë për Gerd Haxhiun në drejtimin e Korabit ndërkohë që me këto fitore ekipi nga Peshkopia u ngjit në kuotën e 11 pikëve duke u rikthyer fuqishëm në garën për mbijetesë edhe pse vazhon të jetë në fund të klasfikimit. Flamurtari në anën tjetër e mbyll vitin 2016 në vendin e 7-t të renditjes në kuotën e 17 pikëve.

Për të tentuar fitoren e dytë në këtë kampionat dhe të parën në stolin e Korabit, Gerd Haxhiu përballë skuadrës së vendlindjes së tij aktivizonte Nexhipin në mbështetje të sulmuesit të vetëm Sebino Plaku. Te Flamurtari detyrën për ta dërrguar topin në rrjetë e kishin Danilo Alves dhe Tomislav Bushic ndërkohë që Gentian Mezani vendoste sërish në mesfushë Ardit Shehajn. E nisi më mirë Korabi që në minutën e 9-t dha sinjalin e parë mes Sebino Plakun, por ish sulmuesi i Skënderbeut nuk gjeti kuadratin e portës së mbrojtur nga Stivi Frashëri. Në të 20-tën Plaku humbi një tjetër rast asi nuk u kordinua sic duhet në goditje.

Në të 25-tën provoi edhe Sokol Mziu nga distanca por tentativa e tij ishte e pasaktë.Në minutat e mbetura të pjesës së parë Flamurtari filloi ta merrte më shumë iniciativën drejt portës së Vujadinovic por nuk arriti të rrezikonte në asnjë moment. Fraksioni i parë i lojës u mbyll me një tjetër goditje të gabuar të Sebino Plakut që nuk arriti edhe njëherë tjetër të vendoste në vështirësi Frashërin. Edhe në pjesën e dytë Korabi tregoi se kishte më shumë dëshirë se vlonjatët për ta fituar ndeshjen. Pas shumë tentativash të shpërdoruara, Sebino Plaku arriti të gjente goditjen fituese në minutën 66-të. Sulmuesi 31-vjecari dogji në kohë Stivi Frashërin i cili gaboi në daljen e tij, duke realizuar me kokë ,për ti dhënë epërsinë Korabit. Ky ishte goli i 4-t sezonal për Sebino Plakun. Në të 84-tën Nexhipi provoi me një godijte standarte që u devijua në këndore. Një minutë më pas Flamurtari kishte mundësinë ideale për të vendosur baraspeshën. Asist perfekt i Galic për Ardit Shehajn që në qëndër të zonës ekzekutoi një penallti në lëvizje por traversa i mohoi golin. Në të 89-tën Sheta mori kartonin e dytë të verdhë në pak minuta duke u larguar nga fusha me të kuq, por Korabi arriti të ruante deri në fund avantazhin për të marrë një fitore që i jep shumë oksigjen skuadrës dibrane.