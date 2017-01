Krisje mes Tiranës dhe Muzakës

Gjergji Muzaka, futbollisti më i rëndësishëm dhe me më përvojë te Tirana në vitet e fundit nuk udhëton me bardheblutë për në fazën përgatitore. Lojtari, i vetëm që ka fituar një titull me kryeqytetasit dhe njëkohësisht dhe një prej futbollistëve rreth së cilit pritej të ndërtohej projekti për ringritjen e ekipit cuditërisht nuk udhëton me skuadrën për në grumbullimin dimëror duke bërë të qartë se mes klubit dhe tij ka një krisje. Ka qenë vetë klubi që i ka kominuar një vendim të tillë të cuditshëm. Një mungesë kjo e Muzakës që duket sikur ngjason me një injorim nga ana e klubit bardheblu, për një prej futbollistëve më të sukseshshëm në Superiore, ku Muzaka luan prej 15 vitesh, teksa ka mundur të fitojë si me Tiranën, gjithashtu dhe me Partizanin e Skënderbeun, ndërsa ka qenë dhe pjesë e Kombëtares. Krisja mes Muzakës dhe Tiranës, në fakt kishte kohë që përflitej, për arsye që ka të bëjnë më anën financiare më tepër sesa me aspektin sportiv. Lojtari ka dicka më shumë se 12 paga pa marrë nga ana e klubit dhe në këtë situatë sigurisht që marrdhëniet mes palëve do të jenë të tensionuara. Një cështje kjo që fillimisht po pasqyrohet me mungesën e Muzakës në fazën përgatitore por që me shumë mundësi brenda pak kohësh mund të përfundojë dhe në gjykatë sportive nëse palët nuk arrijnë një marrëveshje dhe nëse futbollisti nuk merr atë që i takon me të drejte.