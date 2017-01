Kristi Marku largimi i tretë nga Flamurtari

Pasi plotësoi stafin teknik, duke emëruar Petraq Bifshën në postin e zv.trajnerit, Flamurtari vazhdon të lehtësojë kontingjentin, për t’i krijuar hapësira përforcimeve të mundshme në merkaton e Janarit. Objektivi është përforcimi i mbrojtjes, me Kristi Marku-n që është lojtari i tretë i cili largohet zyrtarisht nga kuqezinjtë në këtë repart. Njoftimi për prishjen e kontratës me mbrojtësin 21-vjeçar u dha nga faqja zyrtare e klubit vlonjat.

Marku largohet pasi nuk gjeti hapësira në skuadër në gjysmën e parë të sezonit, duke luajtur vetëm në 4 ndeshje, ku vetëm në dy raste ishte titullar. Përpara tij, kontratën me Flamurtarin e kishin prishur Slavko Lukiç dhe Nertil Hoxhaj. Mbrojtësi serb ndërpreu bashkëpunimin disa javë më parë me klubin, pas vetëm 5 ndeshjeve të luajtura në dy fazat e para të kampionatit. I njëjtë edhe fati i mbrojtësit të majtë, Hoxha, i transferuar në Vlorë gjatë verës nga akademia e Partizanit. 20-vjeçari koleksionoi vetëm 66 minuta lojë në tre ndeshje ku është aktivizuar nga stoli. Mbetet çështje orësh rikthimi i mesfushorit kroat Ivan Galiç, i cili ka qenë një pjesë e rëndësishme e kontingjentit me 17 ndeshje të luajtura dhe tre gola të shënuar.

Ndërkohë, pjesë e kuqezinjve do të mbetet edhe Radovic, pavarësisht se mesfushori malazez do ti nënshtrohet operacionit në gju. E ndërsa grupi pritet të plotësohet gjatë merkatos së Janarit, Flamurtari do të vijojë përgatitjet me mini-fazën përgatitore në Antalia të Turqisë, nga data 7 deri më 17 Janar.