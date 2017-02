Krizë pa fund, Tirana bie edhe në Laç

Emmanuel Mensah nderon Lacin. Vijon forma e mirë e skuadrës kurbinase që regjistroi fitoren e dytë rradhazi me shifrat 1-0 në kampionat dhe të dytën për këtë vit. Falë një goli të Emmanuel Mensah, skuadra e Bledar Sinellës mposhti 1-0, Tiranën duke vendosur në vështirësi serioze ekipin e Josës që pësoi humbjen e dytë rresht në Superiore.Ndeshjet në transfertë vazhdojnë të mbeten një tabu për Tiranën që nuk fiton në kampionat jashtë fushe prej 1 viti. Në krahun tjetër Laci falë këtij suksesi u ngjit në kuotën e 20 pikëve duke iu larguar përkohësisht fundit të renditjes.

Trajneri Sinella u besonte sërish futbollistëve që u paraqitën mirë në ndeshjen e Kupës së Shqipërisë ndaj Skënderbeut, me ndryshimin e vetëm se Ansi Nika këtë herë e niste sfidën si titullar. Te Tirana Mirel Josa nuk hiqte dorë nga Grent Halili protagonist i një ndeshjeje fantastike ndaj Kukësit në Kupë duke i bashkangjitur në sulm Moctar Cisse-në. Minutat e para në stadiumin e Lacit ishin të qeta me të dyja skuadrat që studionin lojën e njëra tjetrës. Në të 22-tën u regjistrua edhe rasti i parë i rrezkishëm. Krosim i Gilman Likës nga këndi, Gentian Muca në qëndër të zonës goditi me kokë por topi përfundoi jashtë. Në të 28-tën rasti më i mirë në pjesën e parë për skuadrën kryeqytetase, por Moctar Cisse humbi një rast të shkëlqyer për ti dhënë avantazhin Tiranës. Roveshata e sulmuesit nga Mali pas goditjes fluturimthi të Halilit përfundoi për fare pak mbi traversë. Në momentin më të mirë të Tiranës ishte Laci që realizoi për meritë të Emmanuel Mensah. Në minutën e 36-të sulmuesi ganez realizoi golin e tij të parë me fanellën e skuadrës kurbinase duke i dhënë një goditje të rëndë ekipit të Josës. Aksion personal i Mensah që pasi vallëzoi mes mbrojtësve bardheblu, nuk i dha asnjë shans Ilion Likës. Gol shumë i bukur i 22-vjecarit, në debutimin e tij në kategorinë Superiore. Pjesa e parë përfundoi me një rast të humbur të Afrim Takut që nuk u kordinua sic duhet në goditje. Pjesa e dytë nisi më mirë për Lacin. Por në të 48-tën Erjon Vucaj nuk arriti të ndëshkonte ish skuadrën e tij, pasi gjuajtja në formë krosi e mesfushorit nga Shkodra mori kundërpërgjigjen e Ilion Likës. Për të freskuar disi sulmin në të 61-tën, trajneri Josa, largoi Grent Halilin për ti bërë bërë vend sulmuesit nga Gaboni Romuald. Pikërisht ky i fundit në të 75-tën iu afrua golit por nuk gjeti dot kuadratin. 7 minuta më pas Selmani i parapriu me daljen e tij Cisse-së. Laci mund ta kishte vulosur fitoren në minutën e 89-të, por fati nuK kishte me Fjoart Jonuzin. Mesfushori i ardhur në formë huazimi nga Kukësi provoi të befasonte nga rreth 40 metra distancë Ilion Likën, por traversa i mohoi një gol spektakolar. Gjithsesi në stadiumin e Lacit gjithcka u mbyll me fitoren 1-0 të bardhezinjëve.