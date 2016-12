Kryhet gjysma e punës për Kukësin

36 pikë në 18 javë. Sulmi më i mirë i kampionatit dhe mbrojtja e dytë më e fort në Kategorinë Superiore. Nëntë ndeshje të fituara dhe asnjë humbje e pësuar në gjysmën e parë të sezonit. Me llogari të thjeshta 2 pikë të fituara për çdo ndeshje të luajtur.

Statistikat e Kukësit janë të denja për një skuadër që pretendon titullin. Pas barazimit ndaj Luftëtarit, veri-lindorët u shpallën për herë të parë në histori kampionë dimri. Një çmim që përpos simbolikës, shërben mbi të gjitha për të treguar se skuadra është në rrugë të mbarë drejt triumfit në kampionat.

Një skuadër kompakte në mbrojtje, me kualitet në mesfushë dhe me një sulm të frikshëm, me emra si Pejiç, Emini apo Dvornekoviç. Ecuri që natyrshëm mund të kishte qenë edhe më e mirë, nëse nuk do të ishte për barazimet me ekipet që luftojnë për mbijetesë, si Vllaznia, Laçi, Korabi e së fundmi edhe Luftëtari. Por, pikët e lënë gjatë rrugës janë kompensuar disi me rezultatet në sfidat me rivalët direkt, ku janë një regjistruar një fitore dhe një barazim përballë Partizanit dhe Skënderbeut.

Afërmendsh deri në fund të sezonit Kukësi do të bëjë hapa të tjerë fals dhe mund të pësojë humbje, por në garën drejt titullit e rëndësishme është që ekipi i Gjokës të vazhdojë ta rrisë nivelin e lojës dhe rezultateve. Për momentin kuksianët i gëzohen faktit që kanë realizuar me sukses gjysmën e punës, në objektivin e vendosur nga klubi për të fituar titullin e parë kampion në histori.