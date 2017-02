Kthehet spektakli i Europa League në Supersport

Rikthehet Europa League, rikthehet edhe spektakli në kontinentin e vjetër ku disa nga klubet më prestigjoze do të nisin e eliminimit direkt.

Brenda 180 minutave do të priten edhe biletat e 1/8-ave dhe sfidat interesante nuk japin pika referimi për skuadrat favorite që do të vazhdojnë rrugën e gjatë drejt finales së madhe. Takimi me Supersport nis që në orën 17:00 me duelin Krasnodar-Fenerbahce. Skuadra ruse po rezulton surpriza e këtij sezoni, ndërsa turqit kanë një tset mjaft të vështitë në letër edhe pse në avantazhin e tyre është eksperienca dhe fakti që kampionati në vendin ballkanas është në kulmin e tij, ndërsa në Rusi, skuadrat po vazhdojnë fazën përgatitore. Një tjetër duel interesant është edhe përballja italo-gjermane mes Borussia MOunchengladbach dhe Fiorentinës.

Në “Borussia Park” vendasit do të kërkojnë të fshijnë zhgënjimin e kampionatit ku nuk po kalojnë momente pozitive, ndërsa ekipi i Sousas synon të kafshojë gjermanët për të vazhduar rrugën më tej. Po në orën 19:00 Gent Pret Tottenham me anglezët që duken disi më të favorizuar edhe pse këtë sezon mbeten të dokusuar në kampionat, ndërsa AZ Alkmaar pret Lyonin në Holandë për aktin e parë të 1/16-ave në një sfidë ku francezët duken më të favorizuar edhe prej faktit se ata vijnë në këtë kompeticcion pasi u renditën të tretët në grupin e tyre të Champions League.

Derbi i Ballkanit do të luhet në Pire, aty ku Olympiacos hap dyert për një 90 minutësh të zjarrtë përballë Osmanlispor. Bardhekuqtë dukshëm të avantazhuar me eksperiencën dhe cilësitë më të mëdha teknike në krahun e tyre, do të sfidojnë turqit nga Ankaraja të cilët e mbyllën të parët grupin e tyre.Në 21:05 në fushë do të zbresin peshat e rënda. Manchester UNited pret në “Old Trafford” Saint Ettiene. Jose Mourinho kërkon me çdo kusht finalen e këtij sezoni jo vetëm sepse këtë trofe nuk e ka fituar asnjëherë, por kjo mund të rezultojë edhe rruga më e shkurtër për në Champions League, ndërsa francezët vijnë në një moment shumë pozitiv pas disa fitoreve rresht. Një tjetër duel me shumë pikëpyetje është edhe ai mes Villarreal dhe Romës. Askush nuk është favorit në këtë përballje që mund të vendoset në 180 minuta. Dy ndeshjet e tjera që Supersport do të sjellë për të gjithë shqiptarët janë edhe Athletic Bilbao-Apoel NIcosia dhe PAOK-Schalke 04.