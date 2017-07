Kukeli mbrojtës në fitoren e Zyrihut në derbi

Burim Kukeli e nis me këmbën e mbarë sezonin e ri në Superligën Zvicerane. Lojtari i Kombëtares kuqezi që ka zgjedhur të vazhdojë karrierën te Zyrihu, zhvilloi ndeshjen e parë titullar me Zyrihun në derbin kundër Grasshopers të fituar me rezultatin 2-0. Risia më e madhe e këtij takimi për Zyrihun ishte zhvendosja e Kukelit në mbrojtje. Trajneri Ulrich Forte hodhi në fushë formacionin 3-5-2 duke e zhvendosur disa metra më mbrapa lojtarin shqiptar në krahun e majtë të mbrojtjes me tre lojtarë.

Kjo lëvizje është diktuar nga nevojat që ka aktualisht eipi por njëkohësisht është një sinjal edhe për trajnerin e Kombëtares Shqiptare, Christian Panucci. Në fakt, trajneri i Kombëtares kuqezi mund ta aktivizojë Kukelin edhe në mbrojtje pasi është një rol që 33-vjeçari nga Gjakova di ta bëjë shumë mirë edhe pse në radhët e ekipit kombëtar ai është aktivizuar kryesisht mesfushor. Kukeli luajti për 90 minuta duke mos gabuar pothuajse asnjë top në suksesin e parë sezonal të Zyrihut që këtë sezon rikthehet mes më të mirëve të Zvicrës.