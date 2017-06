Kukeli: Vendi i tretë i mundshëm

“Është moment shumë i vështirë sidomos pas 5 humbjeve. Nuk e kemi pritur as ne, por mundoemi të japim maksimumin”.

Fjalia e parë e Burim Kukelit në konfërencën për shtyp nga Turqia pasqyrn situatën delikate që po kalon Kombëtarja Shqiptare pas humbjes në miqësoren e L uksemburgut. Mesfushori kuqezi e pranon se skuadra nuk arrin të reagojë por ai shikon nga e ardhmja dhe ndalet te ndeshja zyrtare me Izraelin duke shpresuar te një fitore.

Burim Kukeli…”Jemi gati, mendoj se tani në lojë me Izraelin i vetmi shans është fitorja që t’i afrohemi vendit të tretë. Shpresoj që të jemi të gjithë gati për të marrë fitore”.

Kukeli nuk e pranon se pas europianit skuadra nuk arrin të gjejë motivim. Sipas tij, skuadra duhet të fokusohet te objektivat për të ecur përpara.

“Nuk jemi të ngopur edhe pse arritja në europian ishte një sukses shumë i madh. Cdo lojtar duhet të japë maksimumin për kombëtaren, por tashmë misioni bvëhet i vështirë dhe duhet të arrijmë vendin e tretë sepse për ne vlen shumë. Në futboll gjithcka është e mundur dhe këte e kemi treguar me fitoren në Portugali. Do të undohemi të bëjmë një hap përpara dhe nëse fitojmë në Izrael do të jemi në rrugën e duhur”.

Në Kombëtare, Kukeli është aktivizuar shpesh herë edhe në qendër të mbrojtjes, por ai thekson se ky nuk është një problem për të.

“Edhe në Europian kam luajtur qëndërmbrojtës. Është një pozicion që di ta bëj sepse nuk ka shumë ndryshim me pozicionin tim. Është interesante për mua sepse asnjëherë nuk është vonë të mësosh gjëra.

Mendoj se nuk duhet të mendojmë shumë për skemën se si luan kundërshtari por te vetja jonë dhe të japim maksimumin”.

Në fund, Kukeli jep një mesazh edhe për të gjithë shokët e skuadrës, duke theksuar se ajo disfatë në Luksemburg duhet të shërbejë për të korrigjuar gabimet e bëra.

“Me Luksemburgun jemi mërzitur shumë por duhet të mësojmë nga gabimet e bëra”.