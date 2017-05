Kukësi ende pa humbje, e “kopjon” Celtic

Kukësi përkrah Celtic Glasgow. Në Europë janë vetëm dy skuadra që mbeten të pamposhtura në kampionatet respektive kur duhen edhe pak javë deri në fund të sezonit. Nëse në Skoci gjigandët e Celtic e kanë fituar zyrtarisht kampionatin duke mos patur rivalë, në Shqipëri është Kukësi që i ka surprizuar të gjithë jo vetëm për faktin se verilindorët kryesojnë kategorinë Superiore, por sepse skuadra e Ernest Gjokës në 32 javë kampionat ka regjistruar 17 fitore dhe 15 barazime duke mos pësuar asnjë humbje. Në Skoci, Celtic me 31 fitore dhe 4 barazime në 35 ndeshje ka bërë një sezon të jashtëzakonshëm, duke fituar titullin shumë javë përpara fundit. Skuadra e Brendan Rodgers, qëndron krah për krah me ekipin e Ernest Gjokës në klasfikimin special të skuadrave që nuk kanë pësuar humbje në ligat europiane. Me disfatën e Rijekës që në javën e 32-të të kampionatit kroat pësoi humbjen e parë duke u mposhtur 1-0 në transfertë nga Lokomotiva e Zagrebit, skuadra ku luajnë 4 futbollistë me origjinë shqiptare, janë vetëm 2 ekipet që nuk e kanë njohur ende shijen e humbjes. Te Kukësi duhet të ndihen krenarë që rreshtohen përkrah një emri të madh të futbollit si Celtic Glasgoë, por ndryshe nga ekipi skocez, verilindorët duhet ende të derdhin djersë dhe të luftojnë deri në frymën e fundit për të fituar titullin e parë kampion në historinë e tyre. Ky kampionat deri tani ka rezultuar me vërtetë spektakolar dhe për këtë një meritë të jashtëzakonshme e ka pikërisht Kukësi që në plot 32 ndeshje nuk ka dalë asnjëherë kokëulur nga fusha e blertë.