Kukësi favorit, Teuta për të thyer tabunë në “Zeqir Ymeri”

Kukësi nuk ka ndërmend të ndalet, në javën e 20-të të Superiores. Kampionët e Dimrit, tashmë të distancuar në krye me katër pikë më shumë se Partizani dhe Skënderbeu, synojnë suksesin e 11-të në kampionat përballë Teutës në “Zeqir Ymeri”, ku nga 9 ndeshje të luajtura verlindorët kanë arritur të marrin 8 fitore. Të besuarit e Gugash Maganit udhëtojnë në këtë transfertë me moral të lartë pas suksesit me Tiranën në “Niko Dovana”.

Vendasit do të kenë të paktën 3 mungesa të sigurta, Kushtrim Lushtakun, Entonio Pashajn dhe Bedri Grecën, ndërsa rikthehet nën urdhrat e Gjokës Albi Alla, që duket se e ka lënë pas dëmtimit. Lajme të mira edhe nga Pero Pejic, që gjatë javës kishte shfaqur një problem muskulor, që me sa duket ka qenë një kontraktim i momentit. Skuadrës ishtë bashkuar në seancat e fundit stërvitore edhe Izair Emini, por nuk dihet nëse trajneri do t’i besojë sulmuesit që u dëmtua në Kupë me Tiranën.

Kukësi mbetet favorit për të marrë maksimumin e pikëve dhe këtë e sugjerojnë edhe statistikat. Që kur verilindorët u ngjitën në elitën e futbollit shqiptar, “Djemtë e Detit” nuk kanë mundur të marrën qoftë një fitore në “Zeqir Ymeri”, një tabu të cilën të besuarit e Maganit do të kërkojnë ta thyejnë pikërisht këtë të dielë.

Objektat e të dyja skuadrave janë diametralisht të kundërta, por diferencat në fushë nuk duken të jenë kaq të mëdha. Gara e ashpër për mbijetesë i detyron durrsakët të japin më të mirën e mundshme në fushën e blertë, por përballë një skuadra eksperte si Kukësi edhe një pikë do të ishte një rezultat shumë pozitiv.