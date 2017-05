Kukësi feston titullin kampion

Një arenë kampionësh në qendër të qytetit. Kukësi festoi titullin kampion së bashku me tifozët në një mbrëmje festive, ku sporti u kombinua me muzikën. Mbyllja perfekte e një sezoni të jashtëzakonshëm për skuadrën veri-lindore.

Rrahman Hallaçi: “Kemi bërë një sezon jashtëzakonisht të madh. Nuk kemi pasur asnjë humbje deri në momentin që matematika na siguroi titullin. Kemi bërë një sezon të madh, dua të falënderoj presidentin, tifozët dhe trajnerin. Është një cikël pune i nisur prej pesë vjetësh dhe që ende nuk ka përfunduar. Duhet ta vazhdojmë këtë cikël dhe presidenti ka garantuar që investimet do të vijojnë të jenë të rëndësishme. Duke fituar një eksperiencë kaq të madhe, menaxhimi do të jetë më i mirë. Është një kënaqësi e veçantë që e fitova titullin me skuadrën e vendlindjes.”

Ernest Gjoka: “Ishte një kampionat shumë i fort, që ka pasur vështirësi të mëdha. Por, ne e thamë prej startit që synonim të dilnim kampionë. U munduam ti bindnim kundërshtarët dhe skeptikët. Rruga ishte e gjatë dhe e vështirë, por kënaqësia më e madhe është që ia dolëm me sukses. Nuk ka dyshim që Kukësi sot ka një tjetër standard dhe i duhet patjetër një strukturë moderne. Kukësi e ka stofin e duhur për të ecur përpara dhe për të përsëritur atë që bëri Skënderbeu, pra të mos e lëshojë vendin e parë.”

Nijas Lena: “Te Kukësi fitova titullin prej sezonit të parë. Është edhe çështje fati, sepse në fillim të sezonit bëra një parakontratë me Teutën, por situata ndryshoi në momentin e fundit. E ardhmja? Unë do të respektoj kontratën, kam për të luajtur edhe në kupat e Europës. Pastaj nuk është gjithçka në dorën time. Do të shqyrtoj edhe ofertat ose mund të qëndroj këtu.”

Pas muzikës, ishte radha e ngjitjes së heronjve të Kukësit në podium. Të gjithë protagonistët me radhë, të thirrur nga tifozët. Ovacione të merituara për lojtarët, stafin teknik dhe presidentin Safet Gjici për një titull historik. Një titull që sipas drejtuesit më të lart të klubit do të kenë mundësi ta shijojnë edhe kukësianët jashtë Shqipërisë.

Safet Gjici: “Ta gëzojnë tifozët kukësian këtë kupë, kudo që ndodhen. Jemi kampionë unikalë në historinë e futbollit shqiptar, duke e fituar kampionatin pas 35 ndeshjeve radhazi pa pësuar humbjen. Trofeun do ta dërgojmë edhe në Angli, ku do të prganizojmë një ndeshje miqësore me një klub britanik dhe këtë po e organizojmë që mijëra tifozë kuksianë që jetojnë jashtë vendit të shohin nga afër ekipin dhe Kupën.Synimi im është të konfirmohemi kampionë dhe të kualifikohemi në grupet e Europa League.”

Armand Duka: “Kjo është një ditë historike, sepse për herë të parë një trofe i tillë vjen në Kukës. Pak vite më parë, diçka e tillë ndoshta dukej diçka e pabesueshme, për këtë arsye unë dëshiroj të falënderoj ata që e nisën këtë projekt. Dua të uroj futbollistët, profesor Nestin, që për herë të parë në karrierë fiton një titull. Uroj që projekti i nisur nga biznesmenët e Kukësit të mos mbarojë këtu. Por, në Kukës të këtë trofe të tjerë dhe më tepër futboll.

Në atmosferën festive, Gjici foli edhe për disa çështje. Nga e ardhmja e stolit, te zhgënjimi për mungesën e homologëve të tij në Kukës dhe deri te keqardhja për rënien e Tiranës nga kategoria.

Safet Gjici: “Përshëndes Bledi Shkëmbin, një prej lojtarëve më të jashtëzakonshëm të futbollit shqiptar. I uroj suksese tani në karrierën si trajner dhe pse jo në të ardhmen ta kem trajner të skuadrës time. Më bëhet qejfi që edhe ai ndodhet këtu në festën e Kukësit. Aktualisht kemi Gjokën që e provoi Gjoka dhe u shpall kampion, kështu që i them Shkëmbit të shohë edhe nga Kukësi.

Natyrisht që e kemi pak atë që kur hipim në kalë, e kemi të vështirë të zbresim. Por, në futboll ndodhin shumë gjëra. Gjithsesi me mbështetjen e kukësianëve besoj se Kukësi do të fuqizohet.

Urime nga klubet e tjerë? I ftova të gjithë presidentët e Kategorisë Superiore, ndryshe nga të tjerët që nuk na kanë ftuar. Natyrisht kam pasur mesazhe nga disa presidentë. Është një garë: dikush do të fitojë dhe tjetri do ti shtrëngojë dorën fituesit siç kam bërë unë me presidentin e Skënderbeut.

Merkato te Tirana? Keq na vjen që nuk do të jenë pjesë e Superligës. Kampionati nuk do të ketë atë bukuri që ka pasur. Por, futbolli i tillë është: më i forti fiton dhe më i dobti zbret nga kategoria. Nëse stafi teknik vlerëson që ndonjë lojtar i Tiranës mund të luajë me Kukësin, përse jo?! Por, ky nuk është qëllim në vetëvete. Superliga pa Tiranën është e goditur, e plagosur rëndë. Kampionatit i duhet Tirana, 24 herë kampione dhe më vjen shumë keq që ka rënë nga kategoria.”