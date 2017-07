Kukësi, fitore me vlerë ndaj Rostov

Tjetër fitore për Kukësin në tokën austriake. Kampionët e Shqipërisë pas humbjes shokuese me shifrat 7-0 ndaj Ëolfsberger në ndeshjen e parë kanë bërë autokritikë dhe pasi mposhtën në testin e dytë 3-1 rumunët e Botosanit kanë fituar dhe miqësoren e tretë. Skuadra e Ernest Gjokës triumfoi 1-0 përballë skuadrës ruse të Rostovit që e mbylli në vendin e 5-të kampionatin e fundit dhe që sezonin e kaluar luajti në fazën e grupeve të Champions League. Megjithatë në fushë nuk ishin emrat që mundën Bayern Munich në Champions apo lojtarët që u përballën si barabartë me Manchester United në Europa League, pasi ndaj Kukësit, Rostovi zbriti në fushë me shumë lojtarë të rinj dhe me një pjesë të mirë të rezervave. Në minutën e 22-të, Kukësi arriti të zhbllokonte shifrat me të përhershmin Pero Pejic në minutën e 22-të, me sulmuesin kroat që përfitoi nga një top i gjatë i Ylli Shametit nga prapavija për të mposhtur të vetmin titullar të Rostovit në këtë ndeshje portierin Ilia Abajev. Verilindorët u treguan shumë pragmatistë në këtë sfidë pasi shfrytëzuan në maksimum të vetmen mundësi që patën, pasi pjesa e më e madhe e ndeshjes foli për Rostovin që hasi në rezistencën e Enea Kolicit i cili ndali cdo tentativë në drejtim të portës së tij nga futbollistët e skuadrës ruse. Në datën 4 Korrik në Austri, formacioni i Ernest Gjokës do të sfidojë një tjetër skuadër ruse pikërisht Dinamon e Moskës. Me 2 fitoret në dy ndeshjet e fundit, Kukësi po jep sinjale pozitive duke paralajmëruar në një fare Sheriffin e Tiraspolit, rivalin në turin e dytë kualifikues të Uefa Champions League.