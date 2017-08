Kukësi godet në merkato, merr yllin e Azerbajxhanit

Një sulmues nga Azerbajxhani për të zëvendësuar Pero Pejiç dhe garantuar golat për edicionin e ri. Kukësi realizon goditjen e bujshme në merkato, duke afruar Rauf Aliyev. 28-vjeçari është një prej sulmuesve të përfaqësueses azere arriti akordin për t’iu bashkuar kampionëve të Shqipërisë për edicionin e ri. Lojtari do të bashkohet në stërvitje me skuadrën më datë 11 Gusht.

Nëse në Shqipëri e njohin pak, për Rauf Aliyev vendi ynë nuk është i panjohur. Duke nisur nga karriera e tij në klube, ku në sezonin 2012-2013 ka luajtur përkrah kapitenit kuqezi, Ansi Agolli te Qarabag. Pasi militoi për 7 sezone të ekipi nga Agdami, sulmuesi ka mbojtur edhe ngjyrat e FC Baku, Khazar Lankaran, Neftchi Baku dhe Inter Baku. Përveç një Kupe të Azerbajxhanit me Qarabağ në vitin 2009, Rauf Aliyev ka fituar edhe dy tituj prestigjozë individual, si Lojtari i Vitit më 2011-ën dhe Sulmuesi më i Mirë në sezonin 2011–’12 në Azerbajxhan.

28-vjeçari ka një lidhje të veçantë me Shqipërinë, edhe sepse në vitin 2011 i ka shënuar përfaqësueses kuqezi, në miqësoren e 11 Nëntorit që Azerbajxhani fitoi 1-0 në ish-stadiumin “Qemal Stafa”. Me afrimin e Rauf Aliyev, Kukësi i përgjigjet goditjeve të mëdha të Partizanit me Çanin dhe Skënderbeut me Ali Sowe. Beteja e titullit, kalon mbi të gjitha nga dueli i bomberave në fushën e lojës.