Kukësi, golat vijnë vetëm nga sulmi

Asnjë humbje por plot 11 barazime në 23 ndeshje, ndaj Partizanit, Kukësi i Ernest Gjokës ruajti pathyeshmërinë por nga ana tjetër regjistroi të 11-tin barazim në këtë sezon. Fakti që nuk po pësojnë asnjë disfatë në kampionat është një tregues real i forcës që zotëron skuadra verilindore por për të shkuar te titulli do të ishte më mirë që ky Kukës të pësonte edhe ndonjë humbje por ndërkohë të fitonte më shumë dhe të mos barazonte kaq shpesh. Morali mbetet i lartë sepse skuadra nuk po humbet megjithatë në 2 javët e fundit skuadra e Ernest Gjokës ka qenë e humbura e madhe krahasuar me dy rivalët në garën për titull. Pas javës së 23-të, Kukësi është barazuar në renditje në të njëjtën kuotë pikësh 47 nga Skënderbeu me korcarët që kanë arritur të rikuperojnë 4 pikë ndaj verilindorëve. Tashmë misioni i Kukësit për të fituar titullin e parë kampion në historinë e klubit është vështirësuar ndjeshëm kjo edhe për faktin se përvec Korabit ndaj asnjë skuadre tjetër të Superiores nuk i ke pikët të sigurta duke parë luftën e fortë që po zhvillohet si në frontin e titullit ashtu edhe në atë të mbijetesës. Ndaj Partizanit në Zeqir Ymeri, Kukësi luajti mirë dhe i kishte mundësitë për ta fituar ndeshjen por kjo sfidë tregoi edhe njëherë tjetër varësinë e skuadrës së Ernest Gjokës nga dyshja sulmuese Pejic-Emini. Nëse shtatlarti kroat dhe bomberi tetovar nuk arrinë të gjejnë rrugën e golit ky Kukës e ka shumë të vështirë të shënojë. 20 gola kanë shënuar Pejic dhe Emini sëbashku në këtë sezon nga 27 gjithsej që kanë realizuar verilindorët. Për të fituar kampionatin Kukësi ka nevojë edhe për golat e mesfushorëve dhe pse jo të mbrojtësve. 2 finalizimet e Lushtakut, 2 të Dvornekovic, dhe 1 i Grecës janë shumë pak për një skuadër që ka në repartin e mesfushës emra të tillë si Edon Hasani, Nijas Lena, Jean Carioca apo edhe Besar Musolli, lojtarë të cilët e njohin shumë mirë portën por në këtë sezon nuk kanë realizuar asnjë gol në kampionat. Edhe dy qëndërmbrojtësit Shameti e Alla të cilët e kanë kryer në mënyrë të shkëlqyer deri tani detyrën e tyre në prapavijë janë futbollistë që dinë të shënojnë në zhvillimet e goditjeve standarte, por asnjëri prej tyre nuk ka arritur ta dërgojë topin në rrjetë në këtë sezon. Ndryshe nga Kukësi, te Skënderbeu dhe Partizani shënojnë edhe mesfushorët apo mbrojtësit dhe ky është një minus i madh për verilindorët në garën për titull. Pa golat e Pejic dhe Eminit te Kukësi nuk ka festë dhe trajnerit Gjoka nuk i mbetet gjë tjetër vecse të punojë fortë në këtë aspekt për të cuar sa më shumë lojtarë te goli, sepse mundësitë për shënim ky Kukës i krijon madje me bollëk.