Kukësi humbet 1-0 duelin e parë

Debutim me një humbje minimale për Kukësin në Uefa Champions League. Kampionët e Shqipërisë u mposhtën me rezultatin 1-0 nga Sherifi i Tiraspolit në ndeshjen e parë të turit të dytë kualifikues të zhvilluar në Moldavi duke mbajtur të gjalla shpresat e kualifikimit për në ndeshjen e kthimit. Skuadra e Ernest Gjokës bëri lojën e saj në Tiraspol por edhe pse pati disa shanse ishin vendasit e Sherifit ata që dominuan dhe Kukësi duhet të falenderojë portierin Enea Kolici që me pritjet e tij evitoi disa gola të sigurtë. Ndeshja u vendos nga një penallti e shkaktuar nga qëndërmbrojtësi spanjoll Albert Serran dhe e kthyer në gol nga belgu Badibanga në minutën e 79-të. Trajneri Gjoka e nisi sfidën me këtë 11-she. Kolici në portë, kapiteni Hallaci në të djathtë të mbrojtjes, Shameti e Serran në qëndër dhe Rrumbullaku në krahun e majtë. Mesfusha ishte e ngjeshur me Musollin përpara mbrojtjes dhe Lenën e Zeqirin përkrah tij por disi më të avancuar, nga krahët luanin brazliani Cale dhe talenti Guri, ndërsa në sulm i vetëm ishte gjigandi kroat Pero Pejic. Minutat e para ishin të gjitha për Sherifin që krijoi disa mundësi shënoi. Kukësi reagoi në minutën e 9-të por Pejic në dy raste nuk arriti të mposhte portierin e vendasve Mikulic. Shansin e artë në pjesën e parë për Kukësin e kishte Elton Cale, në të 27-tën por braziliani goditi shumë lehtë. 2 minuta më pas Kukësi ishte me fat. Fillimisht Posamac u ndal nga traversa ndërsa më pas Bajala gaboi i vetëm përballë Kolicit. Pa gola u mbyll pjesa e parë ndërkohë që fraksioni i dytë, pavarsisht ndonjë kundërsulmi të rrezikshëm të Kukësit foli vetëm për skuadrën e trajnerit italian Roberto Bordin por në cdo tentativë të tyre, moldavët hasën në rezistencën e Kolicit, deri në minutën e 79-të, kur Kukësi u ndëshkua nga penalltia e Badibangas që erdhi si pasojë e një gabimi amator të blerjes së re mbrojtësit spanjoll Albert Serran i cili preku topin me dorë brenda zone në mënyrë të pabesueshme. Megjithatë Kukësi reagoi por shtylla i tha jo golit të barazimit në minutën e 84-të, pas një tentative të izraelitit Naser. Në të 87-tën Kolici bëri një tjetër mrekulli duke mbajtur në lojë kampionët e Shqipërisë, të cilët do të kërkojnë të përmbysin gjithcka në ndeshjen e kthimit që do të zhvillohet pas një jave në Elbasan Arena.