Kukësi i pafat, mbyll aventurën në Ch. League

Kukësi mbeti vetëm një penallti larg raundit të dytë të Uefa Champions League me verilindorët që luajtën një ndeshje prej kampioneje ndaj Sherifit por që nuk ishte e mjaftueshme për të kaluar më tej. Pero Pejic gaboi penalltinë më të rëndësihme të tij te Kukësi ndërsa Emini dhe Seran u ndalën nga shtylla duke mos arritur dot të vazhdojë ëndrrën europiane të Kukësit, që ju përmbys fatin pikërisht atëherë kur mendoi se e gjeti atë. Kroati shënoi një nga dy golat e Kukësit në këtë ndeshje, ndërsa tjetri mban firmën e Eminit, por goli I pësuar në pjesën e dytë dhe rastet e shumta të shpërdoruara “tradhëtuan” Kukësin që mbeti jashtë Europës pas një ndeshje ku meritonte të vazhdonte më tej. Përpara sfidës Gjoka kishte theksuar se skuadra e tij mund ta bënte të pamundurën të mundur dhe Kukësi tregoi se këto nuk ishin thjesht fantazi konferencash duke rrezikuar që në minutën e parë me Eminin që tregoi se kjo mund të ishte ndeshja e tij. Nën sytë e vëmendshëm të trajnerit të ri të kombëtare, Panucci, Kukësi vazhdoi të ishte këmbngulës dhe në të 11-tën Kales I mungoi vetëm koordinimi. Sherif Tiraspol reagoi në të 14-tën me Anton nga larg, por gjithsesi kampionët e Shqipërisë ishin më superior në lojë dhe në të 20-tën u nevojit një ndërhyrje e Sushic për të ndalur një aksion të gjatë të kuksianëve. Gjithsesi në të 35-tën Sherifi nuk mund të bënte asgjë pas një aksioni të mrekullueshëm të skuadrës së gjokës, që u finalizua me qetësi nga Emini.

Në epërsi ishte e rëndësishme ruajtja e rezultatit dhe në të 39-tën verilindorët mundën të shpëtojnë pas një aksioni të gjatë të moldavëve, për të befasuar dhe njëherë tjetër para fundit të pjesës së parë kur Pejic përpara portës nuk mund të falte duke cuar peshë të pranishmit në “Elbasan Arena”.

Në pjesën e dytë Kukësi jo vetëm që nuk u tërhoq por që në minutën e parë rrezikoi me Pejic që pretendoi për 11-metërsh, ndërsa 3 minuta më pas u nevojit ndërhyrja e Mikulic për të larguar një top të rrezikshëm në zonë. Në të 52-tën Sherif u përpoq të realizonte një skemë nga goditja e dënimit që u ndal nga Kolici ndërsa aksioni I menjëhershëm në krahun tjetër coi në goditje Eminin që gjeti duart e Mikulicit. Gjithsesi në momentin më të mirë të Kukësit, Sherif Tiraspol shënoi golin që kualifikonte ata për momentin me Bajal që ju vodh mbrojtjes duke shkurtuar diferencën.

Për të mbajtur në lojë Kukësin mendoi dhe një herë tjetër Kolici që bëri një pritje të shkëlqyer. Goli ndikoi dhe psikologjikisht te Kukësi që vuajti nga kjo minutë lojën e moldavëve por në të 72-tën Naser me një goditje nga larg për pak sa nuk dërgoi topin në rrjetë. 3 minuta më pas Pejic nuk mundi dot të godasë një top të lartë në zonë ndërsa në të 77-tën pas aksioni të rrezikshëm të Sherifit De Noijer shkaktoi një faull në mesfushë duke lënë me 10 vetë moldavët. Në të 79-tën dhe momenti që Kukësi priste me kryesorin që akordoi 11-metërsh për prekje të topit në dorë. Nga pika e bardhë u nis Pejic ndërsa Gjoka në stol nuk guxoi të shikonte momentin e ekzekutimit që u ndal nga Mikulic

Në të 85-tën dhe fati u duk se I ktheu shpinën Kukësit kur Emini gjeti traun me një kthesë të jashtëzakonshme ndërsa në vazhdimin e aksionit ishte Mikulic që priti. Në të 89-tën, Pejic sërish gaboi golin e kualifikimit kur I vetëm përballë portierit flaku sërish në trupin e këtij të fundit ëndrrën e Kukësit, ndërsa në të 91-tën goditja e kroatit me kokë shkoi ngjitur me portën. Fati megjithatë nuk I kishte mbaruar shakatë me Kukësin, që u ndal sërish nga shtyll në minutën e 93-të. U mbyll me fitoren e Kukësit por kualifikimin e Sherifit, pasojë e golit në fushë kundërshtare me verilindorët që një mbrëmje kampionësh pati kundër fatin për të vazhduar udhëtimin europian.