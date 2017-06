Kukësi “kantier ndërtimi”, afron disa lojtarë

Kukësi po vijon punën për ndërtimin e një skuadre konkurruese në Champions League. Kampionët e Shqipërisë janë një nga klubet më aktive në merkato që gjatë orëve të fundit ka afruar disa emra të rinj në klubin verilindor. Burime nga lubi bëjnë me dije se marrëveshja me mesfushorin izraelit Siraj Naser është vetëm çështje detajesh dhe gjithçka është e mbyllur. 26-vjeçari do të jetë pjesë e skuadrës së Ernest Gjokës gjatë ditëve të ardhshme. Një tjetër emër tashmë i konfirmuar është Hair Zeqiri. Mesfushori vlonjat ka nënshkruar një kontratë 1-vjeçare me Kukësin duke i dhënë më shumë siguri dhe cilësi skuadrës në prag të një sezoni të gjatë si në Europë ashtu edhe në kampionat. Në mbrojtje, Rustem Hoxha është gjithashtu një përforcim me peshë. Lojtari 25-vjeçar që e ka kaluar pjesën më të madhe të karrierës në radhët e Teutës ka arritur akordin me drejtuesit e klubit verilindor dhe do të jetë gjithashtu një element cilësor për repartin e tërhequr të kampionëve.