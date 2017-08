Kukësi, Koliçi qëndron. Të Premten rinovimi

Enea Kolici qëndron te Kukësi. Shkon drejt përfundimit një prej telenovelave të kësaj merkatoje verore, me portierin pogradecar që ka sheshuar mosmarrëveshjet me klubin ku dha një kontribut të rëndësishëm për fitimin e titullit të parë kampion. Kolici konfirmoi për Supersport gjetjen e një akordi verbal me Kukësin për rinovimin e kontratës dhe paraditen e kësaj të premteje do të jetë në Tiranë për të hedhur firmën në marrëveshjen e re me Presidentin Gjici.

Natyrisht me marrëveshjen e re Kolici përfiton një përmirësim të ndjeshëm të aspektit financiar, ndërsa Kukësi siguron një garanci të vërtetë mes shtyllave me 30 vjecarin që vjen pas një sezoni fantastik mes shtyllave të verilindorëve falë të cilit fitoi vëmendjen edhe të klubeve nga jashtë vendit kryesisht nga kampionati francez. Në gjurmët e 30 vjecarit ishte dhe Skënderbeu, por vetë Kolici ka zgjedhur Kukësin ku do të vazhdojë të jetë një ndër elementët bazë të skuadrës që synon jo vetëm mbrojtjen e titullit por të gjithë trofetë në lojë për sezonin e ardhshëm.