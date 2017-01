Kukësi në Antalya, Hallaçi optimist për titullin

Kukësi u nis drejt Turqisë në orët e mbrëmjes së kësaj të enjteje për fazën përgatitore të janarit, gjatë se cilës janë parashikuar të zhvillohen të paktën dy miqësore të forta me Basaksehirin dhe Neftcin e Bakusë. Verilindorët udhëtojnë drejt Antalias si kampionë të dimrit një ndjesi kjo që sipas kapitenit Rrahman Hallaci do të ndikojë pozitivisht te futbollistët gjatë qëndrimit në tokën turke.

Sigurisht që të qenit kampionë të dimrit na motivon shumë në këto përgatitije dimërore para nisjes së pjesës së dytë të sezonit. Ne e kemi të qartë se duhet të punojmë shumë, pasi gara për titullin do të jetë e fortë. Ne kemi besim se do t’ia dalim mbanë.

Zgjedhja për të zhvilluar dy teste miqësore kundërshtarë të një niveli të lartë, sipas kapitenit kuksian, nuk është e rastësishme, por një parapërgatitije në prag të pjesës së dytë të sezoznit.

Mendoj përballja me skuadrën që kryeson kampionatin turk do të na vlejë shumë, për të kuptuar dhe forcën tonë. Takime të forta do të kemi shumë gjatë dy fazave të mbetura të kampionatit, kështu që këto teste janë në funksion të vazhdimësisë.

Kukësi ka ndërperë me konsensus marrëdhëniet me Moreirën, Arbrin dhe Jonuzin, ndërkohë që në ditët e fundit të dhjetorit është afruar mbrojtësi Rrumbullaku. Hallaci këmbëngul se ndryshimet e shumta në janar nuk janë pozitive, duke qenë i bindur se edhe me lojtatër që ka aktualisht në dispozicion Gjoka objektivat janë të arritshëm.

Gjatë fazës përgatitore te Kukësi do të afrohen disa lojtarë në provëm kryesisht afrikanë, por vetëm ndonjë element tepër cilësor mund të nënshkruajnë me verilindorët para mbylljes së merkatos së janarit.