Kukësi në heshtje, Pejic-Emini të dëmtuar

Kukësi zgjedh heshtjen para çerekfinales së kthimit të Kupës së Shqipërise me Tiranën në “Zeqir Ymeri”. Drejtuesit e klubit verilindor për të shmangur çdo keqinterpretim për këtë sfidë e kanë parë të arsyeshme që të shmangen deklaratat për mediat. Ajo që binte në sy në seancën e kësaj të Hëne, ishte mungesa e dy sulmuese kryesorë të ekipit, Pero Pejicit dhe Izair Eminit, që sipas burimeve pranë skuadrës po vijojnë me fizioterapi pas dëmtimeve që morën të shtunën ndaj Tiranës për kampionat.

Sulmuesi kroat ka probleme me kaviljen, ndërsa shqiptari-maqedonasi ndjen shqetësime në pjesën jashtë të gjurit. Gjasat janë që të dy lojtarët në fjalë, që kanë shënuar 20 nga 27 golat në total të Kukësit në kampionat, të mungojnë ndaj bardhebluve në kupë, me Gjokën që do t’i duhet të gjejë të tjera zgjidhje për fazën e avancuar.

Gjithsesi për grumbullimin ose jo të tyre do të vendoset në momentin e fundit. Vazhdon i vecuar fazën e riaftësimit Bedri Greca, por edhe Pashaj ende nuk është gati për të zbritur në fushë. Formacionit i rikthehet i Lena, që mungoi ndeshjen e kaluar për arsye pezullimi, sikurse Hasani që duket se i ka lënë pas shqetësimet fizike. Gjoka pritet të bëjë ndryshime të shumta në formacion, edhe për faktin se nuk dëshiron të rrezikojë me rikthimin e parakohshëm në fushë të disa futbollistëve, të cilët do të ishin shumë më të vlefshëm ndaj Lacit në kampionat, pasi objektivi kryesor i Kukësit në këtë sezon mbetet titulli kampion.