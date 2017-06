Kukësi nis “fshesën” dhe mendon për afrime cilësore

Kukësi nis të mendojë për ndeshjet europiane dhe sezonin e ardhshëm duke bërë planet për skuadrën e re. Në ambjentet e klubit kampion ka nisur puna për riformatimin e një pjese të skuadrës dhe nga projekti i ri pritet që të preken disa emra, të cilëve nuk do t’u rinovohet kontrata që skadoi në fund të sezonit futbollistik. Emri me më shumë peshë që është përfshirë në listën e largimeve është sulmuesi kroat Matija Dvornekovic. Me 33 ndeshje si titullar në sezonin e fundit, Dvornekovic ka qenë një nga pikat e palëvizshme të formacionit të trajnerit Ernest Gjoka. 28-vjeçari u transferua te Kukësi në vitin 2015. Një tjetër emër me peshë që pritet të gjejë një destnacion të ri për karrierën e tij është mesfushori Nijaz Lena. 30-vjeçari i lindur në Strugë ishte gjithashtu një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës gjatë sezonit të fundit. Ai u transferua te Kukësi vetëm një vit më parë por që prej vitit 2009 aktivizohet në Kategorinë Superiore. Me kampionët nuk do të rinovojë as Kushtrim Lushtaku, ndërsa dy lojtarët e tjerë janë edhe Entonio Pashaj dhe Rexhep Memini. Paralelisht me largimet, klubi po punon për të afruar disa emra cilësorë në reparte të ndryshme pasi objektivi parësor mbetet kualifikimi i skuadrës kampione të Shqipërisë në fazën e grupeve të Europa League, një objektiv që dy vjet më parë e realizoi Skënderbeu.