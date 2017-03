Kukësi-Partizani, dueli në pak metra distancë

Polemikat mënjanë, në fushë mes Kukësi e Partizani nuk ka aspak tension. Dy rivalët e titullit stërviteen si shpesherë në të njëjtin kompleks, në Pezë i ndan vetëm një tende dhe një palë shkallë dhe Sulejman Starova e Ernest Gjoka sejcili në punën e tij kanë të njëjtin hall. Të fitojnë ndeshjet e radhës. Luajnë respektivisht ndaj Lacit e Flamurtarit në dy transferta delikate. Klima në grupin e kuq është optimiste, pavarësisht dënimit të marrë nga Disiplina, skuadra e di që detyra e saj është të fitojë në fushë, me cështjet e tjera merret klubi, ky Partizan është i ndërtuar për titullin. Harmoni dhe ndonjë batutë me Starovën që është i gatshëm të tërheqë në cdo cast vëmendjen. Imazhi i Partizanit duhet të jetë perfekt. Lajmi i mirë për të gjithë është Xhevahir Sukaj. Shkodrani është gati, madje madje prej dy javësh edhe pse e kuptueshme jo në maksimumin e formës fizike. Sukaj është i disponueshëm dhe ndaj Lacit mund të jetë radha e tij. Vendimi i takon Starovës. vështirësinë e përzgjedhjes e ka pranuar me kënaqësi. Pak metra më tutje te Kukësi, Ernest Gjoka shtrydh të tijtë në stërvitje ndërsa bën planet për Luftëtarin. Me një formacion disi më të konsoliduar, puna përqëndrohet te Forcë fizike dhe shpejtësia në manovër, është kjo ajo që i duhet Kukësit, ashtu si dhe agresiviteti. Gjoka e kërkon edhe në një minindeshje kontrolli, Pejic dhe Emini duken në formë, duhet të jenë ndaj Flamurtarit, një kundërshtar i vështirë që duhet kaluar me cdo kusht. Partizani, disa metra më tej në stërvitje është vetëm 4 pikë pas në klasifikim, në Korcë, Skënderbeu përgatitet duke ëndërruar parakalimin. Lufta për titull është më e ndezur se kurrë.