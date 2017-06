Kukësi pranë firmës me nigerianin John Ogu

Kukësi është shumë pranë goditjes së madhe në merkato. Mesfushori i Kombëtares Nigeriane dhe i skuadrës izraelite të Hapoel Beer Shevas, John Ogu, me shumë gjasa do të jetë një futbollist i Kukësit. Afrimi i 29-vjecarit afrikan është paralajmëruar nga menaxheri i klubit verilindor, Naim Halili me një video të publikuar në profilin e tij zyrtar në Facebook. Bëhet fjalë për një futbollist me shumë eksperiencë, i cili në 3 sezonet e fundit ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të Hapoel Beer Shevas në Izrae,l skuadër me të cilën ka fituar 2 tituj kampion.

Në sezonin e fundit, John Ogu u aktivizua edhe në Europa League me ekipin izraelit, duke koleksionuar 7 paraqitje, madje luajti si titullar edhe në përballjet ndaj Interit. I gjatë 1 metër e 92 centimetra, 29-vjecari është i fortë fizikisht dhe ka një vizion të shkëlqyer për lojën. John Ogu aktivizohet në qendër të repartit të ndërmjetëm, por bën shumë mirë edhe rolin e mesfushorit të avancuar. Në 3 sezone me Hapoel Beer Shevan ai ka arritur të realizojë edhe 9 gola, ndërsa nga 2013-ta është bërë pjesë e përfaqësueses së Nigerisë me të cilën ka luajtur 12 takime duke realizuar dhe 1 gol. Nga 2012 në 2014-tën, John Ogu ka qenë pjesë e skuadrës portugeze të Academicas. Nëse gjithcka zyrtarizohet, Kukësi me 29-vjecarin në skuadër, do të blindonte repartin e mesit të fushës.