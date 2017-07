Kukësi reagon per ceshtjen e trajnerit

Kukësi mbetet ende në kërkim të një trajneri, me klubin kampion që ka dalë me një reagim zyrtar në lidhje me cështjen e stolit duke u pozicionuar njëkohësisht edhe për cështjen në lidhje me një ndër kandidatët e përmendur këto ditët e fundit, konkretisht atë të Skënder Gegës. Në komunikatën e Kukësit fillimisht bëhet me dije se në klub janë duke shqyrtuar CV dhe projektet e kandidatëve të mundshëm, duke theksuar me forcë se objektivi i padiskutueshëm për atë që do të marrë drejtimin e skuadrës mbetet titulli kampion. Klubi pretendon se në media janë duke u përmendur lajme të pavërteta për sa i përket emrave të kandidatve, ndërsa për sa i përket ish trajnerit të Përfaqësueses së Shpresave klubi verilindor bën të ditur se me të nuk ka patur asnjë akord, por vetëm një takim me presidentin Gjici ku teknikut i është kërkuar një projekt i tiji për Kukësin, i cili sipas klubit nuk është paraqitur ngë trajneri 53-vjecar.

Edhe pse është bërë publik një komunikim mes një përfaqësuesi të klubit dhe ku nënkuptohet një arritje e një akordi verbal me Gegën dhe madje edhe programimi i prezantimit të tij si trajner qëndrimi zyrtar i Kukësit është se dicka e tillë nuk ka ndodhur, ndërsa shton se po shqyrton pa ngutje projektet që po serviren nga kandidatët e ndryshëm për postin e trajnerit. Komunikata për shtyp mbyllet me garancinë që japin në klub se Kukësi është projektuar për kampion dhe Presidenti Gjici bashkë me stafin nuk janë ndalur në punën e tyre në mënyrë që Kukësi të jetë sërish elita e futbollit shqiptar.