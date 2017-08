Kukësi rikthehet në fushë me mungesa

12 ditë pas eliminimit nga Sherifi i Tiraspolit në raundit e dytë kualifikues të Champions Leagues, Kukësi zbriti sërish në fushën e gjelbër, për të vijuar përgatitijet për sezonin e ri. Përkrah trajnerit të sapozyrtaruzuar Mlladen Milinkovic u shfaq në rolin e ndihmësit të tij Ivan Gvozdenovic, që rikthehet te verlindorët pas eksperiencës me Tiranën. Përvec Allës, që ka një cështje të hapur gjyqësore me Kukësin, mungonin edhe Kolici, Emini dhe Lena, ndërsa të larguar zyrtarisht kanë Karioka dhe Pejic. Menaxheri i përgjithshëm i Kukësit, Naim Halili, sqaroi për Supersport se klubi i Kukësit është shumë i kujdesshëm me kontratat e futbollistëve dhe këtë e konfirmon fakti që i ka fituar gjithmonë gjyqet që ka patur me lojtarëve të vecantë.

Në rrjetet sociale ka patur reagime të ndryshme për emërimin trajner të Mlladen Milinkovic, duke e lidhur me kombësinë e tij serbe, por për drejtorin e përgjithshëm Jonuz Hallaci kjo është një cështje e tejkaluar.

Përtej vlerësimit për punën e trajnerit Ernest Gjoka, Hallaci u shpreh se mungesa e një shtrëngimi duarsh mes presidentit Gjici dhe trajnerit Gjoka pas vendimit për të mos vijuar bashkëpunimin është cështje vullneti mes palëve.

Kukësi do t’i vijojë përgatitijet në kryeqytet deri më 14 gusht, ndërsa një ditë më pas do të zhvendoset në Ohër ku do të qëndrojë për 15 ditë. Para nisjes drejt Maqedonisë drejtuesit e klubit verilindor janë të bindur se ta kenë mbullur merkaton me elementë që do të enë ekskluzivitet i trajnerit të ri Mlladen Milinkovic.